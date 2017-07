Xavier Trias no repetirà com a candidat i, per tant, el PDECat li ha de buscar substitut. En principi, la formació tenia el compromís de triar-lo abans que acabés l'any, però la perspectiva del referèndum té moltes possibilitats d'ajornar-ho. El nom de Neus Munté sona amb força, però també ho fan els de Joana Ortega inhabilitada pel 9-N , tot i que teòricament podria concórrer a les primàries tot i no estar afiliada - i el de Ferran Mascarell , que ja ha contactat amb agències de comunicació per abordar una possible campanya. El repte és vèncer Ada Colau, tot i que les enquestes els situen per darrere de Barcelona en Comú i també d'ERC.