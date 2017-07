Les primeres emissions públiques de televisió les va efectuar la BBC a Anglaterra el 1927, i la CBS i L'NBC als Estats Units el 1930. En ambdós casos es van utilitzar sistemes mecànics i els programes no s'emetien amb un horari regular. La proposta no semblava que tingués massa futur.Els seus detractors, però, es van equivocar i la televisió va evolucionar i va anar substituint la ràdio com a mitja de comunicació de masses. Hitler ja la va fer servir de propaganda política quan va emetre els Jocs Olímpics de Berlín, el 1936, i el mateix mes, la BBC va emetre el primer programa en directe, molt més innocent.El 7 de juliol de 1950, avui fa 67 anys, es va realitzar la primera emissió de la televisió en color als Estats Units. Des de llavors, la “caixa màgica” ha anat augmentant progressivament la seva influència i, en l'actualitat, ja forma part del mobiliari de les nostres llars. Fins fa només uns anys, la televisió ha funcionat com un servei gratuït, finançant-se amb la publicitat.Tot el que passa al món, surt a la televisió. O millor, si no surt a la televisió sembla com si no hagués passat. A través d'aquest mitjà, des que Keneddy i Nixon van protagonitzar el primer debat per a les eleccions en directe, el 1959, s'hi han viscut experiències de tot tipus, des de l'emotiu enterrament de Diana de Gales a l'enderroc de les Torres Bessones.Alguns, però, argumenten que, amb la irrupció d'Internet, la televisió ja no té cap futur. Si no es recicla. Veurem.Al vídeo de sota, un resum de la història de la televisió, en dos minuts. Un petit reportatge de TV3, amb motiu del Dia mundial de la televisió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)