La Barcelona feliç de la dictadura

Divendres, 7 de juliol, 20.00



Uns films breus que mostren la visió que el règim franquista volia oferir de la vida de la ciutat. A través de la ciudad (Enrique Gómez, 1943) és un recorregut per la Barcelona destruïda de la postguerra. Alegría tradicional de Barcelona (Josep Serra Estruch, 1956), amb guió de Josep Serra i realització de M. Vilanova, va merèixer una menció del jurat dels Premis Ciutat de Barcelona del 1956. Serra va ser el fundador de l'Escola Superior de Mitjans Audiovisuals. Copito de nieve (Joan Olivé Vagué, 1966). Són unes imatges de Floquet de Neu , capturat i trasladat a Barcelona aquell any. Invierno en la ciudad (Joan Olivé Vagué,1962) , del mateix cineasta, mostra Barcelona just el mateix hivern en què es produiria una de les grans nevades que van caure sobre la ciutat.



La Barcelona amagada

Divendres, 14 de juliol, 20.30



Enfront la Barcelona en blanc i negre que volia ensenyar el franquisme, bategava una altra ciutat, que alguns cineastes independents van saber mostrar. Llorenç Soler ho va fer a Largo viaje hacia la ira (1969), on plasma les condicions de vida de molts nouvinguts d'altres terres, Múrcia, Andalusia o Extremadura. A No se admite personal (Antoni Luccheti i Agustí Corominas, 1968) es pot veure la vida -filmada en càmera oculta- d'un aturat a Barcelona en els anys seixanta. Ovidi Montllor va compondre una cançó especialment per al film. A Aspectos y personajes de Barcelona (1964), Carles Barba mostra amb humor irònic les diferències de classes a Barcelona en ple franquisme. El alegre Paralelo (Enric Ripoll Freixes i Josep M. Ramon, 1964) és un viatge per la història de la popular avinguda i inclou fotografies dels anys vint i trenta.



La Barcelona que preocupa

21 de juliol, 20.00



Es mostrarà un documental que és una reflexió sobre les transformacions urbanístiques a la ciutat i com afecten la seva gent, així com tota la problemàtica social que han suposat les grans reformes i alguns retrats de barcelonins ben especials. Barcelona, abans que el temps ho esborri (Mireia Ros, 2011) fa una repassada a la història de l'alta burgesia que va fer la Revolució industrial a Catalunya, vista mitjançant els records d'un dels descendents d'aquelles nissagues, Javier Baladia. El signa l'actriu i directora Mireia Ros.



Barcelonins de documental

28 de juliol, 20.00



Veure la ciutat a través de personatges marginals és una altra manera de mirar-la. Ventura Pons ho va fer a finals dels anys setanta en un film que ja és llegendari entorn la figura de l'inclassificable pintor Ocaña. Francesc Betriu, en una obra a mig camíentre el film de creació i el documental, retrata a Mònica del Raval (2009) una jove immigrant de la Manxa que es va dedicar a la prostitució.

