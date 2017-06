Una imatge d'arxiu d'una de les platges de Mont-roig del Camp. Foto: Wikicommons

Un noi de 14 anys ha resultat ferit crític després d'ofegar-se aquest diumenge al migdia a la platja de la Pixerota, a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Uns banyistes l'han tret de l'aigua i l'han portat fins a la sorra, on un metge que hi havia a la zona i un socorrista li han fet les maniobres de reanimació cardiopulmonar.Fins al lloc també s'hi han desplaçat una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha evacuat el menor a l'Hospital Sant Joan de Déu de l'Hospitalet de Llobregat, on està ingressat en estat crític. A la platja hi onejava la bandera verda.

