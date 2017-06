Imatge del punt de la carretera T-325 on ha estat trobat el cotxe amb la víctima. Foto: ACN

Un home s'ha entregat aquest diumenge als Mossos d'Esquadra a Salou, al Tarragonès, després de confessar que ha matat la seva parella. La dona, d'uns 30 anys, ha aparegut morta amb ferides d'arma blanca a l'interior d'un cotxe a la T-325, el vial del Cavet que uneix Salou i Cambrils.Segons la policia catalana, el presumpte homicida –un veí de Vila-seca, de 43 anys i nacionalitat marroquina- s'ha presentat a un quart de nou del matí hores a les dependències de la comissaria de Salou per informar que havia matat a la seva parella sentimental després d'una baralla i que havia deixat el cos dintre d'un turisme.Els agents s'han desplaçat al lloc dels fets, on han localitzat el cos sense vida d'una dona. El cadàver es trobava al seient del conductor i presentava diverses ferides d'arma blanca. Per aquest motiu l'home ha quedat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en el que sembla un nou cas de violència de gènere. L'Àrea d'Investigació Criminal de la regió policial del camp de Tarragona ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.A banda de traslladar el condol a la família i amics de la víctima, la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ha reiterat la determinació de la Generalitat en l'eradicació de la violència masclista. "L'expressió més extrema de les desigualtats per raó de gènere és la violència masclista. Cal que la condemnem des de tots els sectors i que lluitem contra els imaginaris que la normalitzen, banalitzen i en fan apologia", ha declarat Balada. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no hi havia denúncies prèvies contra l'agressor.

