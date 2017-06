La presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, visita la zona afectada per les flames. Foto: Europa Press

Un incendi descontrolat crema des d'aquest dissabte a la nit a la zona de Moguer, a la província de Huelva, a Andalusia. El foc ha obligat a desallotjar 2.000 persones aquest matí perquè les flames estan fora de control i s'acosten a zones habitades del parc nacional de Doñana. L'incendi també posa en perill un càmping. Les autoritats andaluses apunten que el foc, que va començar al paratge de Peñuela, hauria estat provocat.Un total de 57 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, s'han afegit aquest matí a les tasques d'extinció del foc. També hi treballen una vintena de mitjans aeris i una cinquantena de dotacions dels Bombers. Fins aquest matí, el fort vent no ha permès atacar el foc amb mitjans aeris i a hores d'ara les flames es continuen escampant a gran velocitat, de copa en copa dels arbres. La presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha assegurat que treballaran per esbrinar "el responsable o responsables" de l'incendi.El delegat del govern espanyol a Andalusia, Antonio Sanz, ha precisat als mitjans que encara que no es coneix encara l'extensió de la superfície afectada. Sí que ha apuntat, però, que a la zona de la costa de Huelva "els efectius han estat treballant en set quilòmetres". "Estem treballant des de la coordinació des del principi i des de la unitat d'acció i està sent efectiva, amb plena lleialtat, que és el millor exemple que es pot donar en aquests moments difícils", ha subratllat.Per part de l'Estat, aquesta matinada s'ha activat la incorporació de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i prèviament es trobava en el lloc la Guàrdia Civil, pràcticament més de 80 efectius participant en les tasques de desallotjament i seguretat ciutadana. El delegat ha especificat que, a partir l'activació de la UME, s'han incorporat un centenar de militars a les tasques d'extinció, a més de 12 autobombes i quatre nodrisses, que ja estan actuant directament en l'incendi amb la finalitat d'estabilitzar-lo el més aviat possible."No es pot confirmar que en el dia d'avui sigui possible aquesta estabilització, ja que caldrà veure com rola el vent, perquè es preveuen canvis de vent que faran evolucionar l'incendi", ha subratllat Sanz. Segons ell, "davant aquest tipus de situacions és fonamental que existeixi col·laboració ciutadana". De fet, ha manifestat que "no hi ha cap petició capritxosa en relació amb la prevenció incendis forestals, ja que quan la Guàrdia Civil sol·licita que es desallotgi un habitatge, una infraestructura, un hotel o un càmping, ho fa sempre sent molt conscient del perill que es corre", per la qual cosa ha demanat "responsabilitat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)