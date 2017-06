El lladre dins d'un dels establiments de Terrassa fent-se amb els diners de la caixa Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 de juny un lladre com a presumpte autor de 14 robatoris amb força en supermercats, bars i forns de pa. Es tracta d'un veí de la localitat vallesana, de nacionalitat espanyol i de 30 anys, que acumulava deu antecedents per fets similars.Des de l'abril, els investigadors de la policia havien identificat una sèrie de robatoris a la ciutat i que seguia la mateixa manera d'actuar: accedia als locals entre les dues i les sis de la matinada, en tots els casos forçant la persiana exterior per aixecar-la uns 20 centímetres, el suficient per accedir a l'interior. Un cop a dins, que en el cas que la porta fos de vidre el trencava amb una pedra, agafava els diners i objecte fàcils de transportar.Amb aquesta informació, els Mossos van identificar una persona i va engegar un dispositiu per atrapar-lo. Així, l'operatiu va culminar la matinada del passat dia 20, amb la detenció del suposat autor quan sortia del seu domicili.El mateix dia es va escorcollar el seu habitatge, amb autorització del Jutjat d'Instrucció número 2 de Terrassa, i es van trobar nombrosos objectes d'aquests robatoris que hauria comés. Va passar a disposició judicial el dia següent i el jutjat de funcions en guàrdia de Terrassa va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)