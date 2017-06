El cos sense vida que el passat divendres va ser trobat al maleter d'un cotxe que estava aparcat al barri de Sants de Barcelona correspon al d'Edu Ardiaca, veí d'Albesa que va desaparèixer dilluns. Segons l'advocat del seu cunyat, arrestat per aquest cas, els Mossos d'Esquadra han determinat que el cadàver correspon al del desaparegut, que es va localitzar en un avançat estat de descomposició. La policia científica, però, va determinar que el cos tenia diversos impactes de bala.En aquest sentit, i segons explica Segre, Ardiaca va morir tirotejat al municipi de Torre-serona, concretament en un obrador de l'empresa de la qual els dos homes n'eren socis i on els Mossos hi han trobat diversos casquets de bala. En aquest escenari, Ardiaca va rebre diversos impactes de bala que van acabar amb la seva vida i, posteriorment, va ser traslladat a la capital catalana, on Puig-gros l'hauria abandonat al mateix lloc on es va trobar el cos quatre dies després.Ara els Mossos investiguen els passos que va seguir el presumpte homicida un cop mort el seu cunyat, per la qual cosa rastrejaran el telèfon mòbil amb la intenció de saber a quina hora va deixar el vehicle i com va tornar a Lleida després d'abandonar el cos. Segons fonts de la investigació, el mòbil del crim seria econòmic, atès els deutes que Ardiaca tenia amb Puig-gros, un fet que havia derivat en una mala relació entre els dos homes en els darrers anys.

