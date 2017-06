Els representants de les entitats sobiranistes en l'acte de Montjuïc en suport del referèndum. Foto: Adrià Costa

Diverses entitats i agrupacions de catalans residents a l'estranger han fet arribar una carta al Govern per reclamar-li que expliqui si podran votar en el referèndum de l'1-O i com ho han de fer, segons ha avançat Catalunya Ràdio. La coordinadora de l'ANC als Estats Units, Imma Caboti, ha assegurat en declaracions a aquesta emissora que volen saber "d'una vegada per totes" si podran votar i ha reconegut que el principal problema que veuen és el cens."Mai s'ha dit clarament si el registre de catalans a l'exterior serà el cens que es farà servir", ha assenyalat la representant de l'Assemblea als Estats Units. En aquest sentit, Mape Andrius, vicepresidenta del Casal Català a San Francisco, a Califòrnia, ha plantejat la por a que, en cas que s'enviïn, les butlletes arribin tard. Andrius ha explicat que hi ha persones residents "a l'altra punta del món" que estan fent "mans i mànigues" per comprar un bitllet i ser a Catalunya l'1-O.

