Es il·legal, perill alt d'incendis... com és que no es fan fora i punt? És estupid que permetem que els caradures s'aprofitin del garantisme de les lleia per fer el que els hi rota. Això acaba provocant que molta gent acabi exigint més ma dura. Passa com amb les tones i tones de deixalles que han quedat a les platges catalanes després de la revetlla.

Mai hi ha conseqüències de les males accions. Al final, els ciutadans que complim, reciclem, no fem soroll per no molestar els veïns, paguem impostos, els rebuts puntualment etc.., sentim que som un pringats davant ela okupes, els que no paguen el metro ni el tren , punxen l'aigua i la llum etc.

N'estic fart de que per a molta gent, la llibertat sigui equivalent a pkder-se aprofitar del sistema. I fart de que quan intentem deninciat això, a sibre se'ns titlli de classistes.