Una escena de «Contratiempo», la pel·lícula catalana més vista aquest 2017.

Les 12 produccions catalanes que s'han estrenat aquest 2017 entre gener i maig han recaptat poc més de 9 milions d'euros i han congregat un milió i mig d'espectadors, segons l'Acadèmia del Cinema Català. Unes dades molt inferiors a les del passat any, en el qual les 18 produccions catalanes estrenades van obtenir en aquest mateix període de temps més de 20 milions de recaptació i 3,3 milions d'espectadors. El motiu d'aquesta diferència és deu a l'exitosa Palmeras en la nieve, que va obtenir més de 13,8 milions de recaptació i 2,2 milions d'espectadors els primers cinc mesos del 2016. En aquest 2017, el film més taquiller de moment ha estat Contratiempo, dirigida per Oriol Paulo, amb 555.000 espectadors i 3,6 milions de recaptació.A la pel·lícula de Paulo la segueix El guardián invisible, de Fernando González Molina, que encara està en cartellera i fins aquest maig ha recaptat 3,6 milions d'euros amb 583.083 espectadors. Tancant el podi hi ha la Incerta Glòria d'Agustí Villaronga, amb 638.088 euros de recaptació i 100.795 espectadors. Per darrere s'hi situen Nieve negra, de Martín Hodara, amb 541.194 euros i 85.303 espectadors; Mine, de Fabio Guaglione i Fabio Resinaro, que ja es va estrenar el 2016, però aquest 2017 ha sumat 151.372 euros i ha tingut 26.613 espectadors, i Proyecto Lázaro, que ha obtingut fins ara 124.738 euros i 20.677 espectadors.Per mesos, el gener del 2017 va començar amb l’arribada als cinemes de tres produccions catalanes de ficció. El primer va ser Contratiempo, dirigit per Oriol Paulo i produït per Colosé Producciones, Think Studio, La Habitación Cerrada AIE i Atresmedia Cine. El film de Paulo va reunir al gener més de tres milions d'euros i gairebé 500 mil espectadors. El segon, Proyecto Lázaro, escrit i dirigit per Mateo Gil i produït per Arcadia Motion Pictures, va reunir, després de tres setmanes a les sales, 123.000 euros i 20.000 espectadors. La tercera, Callback, la guanyadora a millor pel·lícula, millor guió i millor actor del darrer Festival de Málaga, dirigida per Carles Torras i produïda per Zabriskie AIE, Glass Eye Pix i Zabriskie Films, va reunir uns 7.000 euros a taquilla.El mes de febrer no va tenir "massa moviment pel cinema català", amb una sola estrena i poca incidència general a sales. De fet, el documental Bigas x Bigas va obtenir unes xifres oficials "més que discretes", segons l'Acadèmia, amb 22 espectadors i 103 euros de recaptació al febrer. Un dels punts positius de febrer va ser el retorn als cinemes de'La propera pell, fruit entre d’altres de l’efecte dels premis Gaudí. La pel·lícula d’Isaki Lacuesta i Isa Campo va aconseguir pujar considerablement les xifres de 2016, bo i sumant 34.000 euros a taquilla i gairebé 6.000 espectadors.Durant el mes de març es van estrenar a les sales comercials El guardián invisible, dirigida per Fernando González Molina i produïda per Nostromo Pictures i Atresmedia Cine; Neckan dirigida per Gonzalo Tapia i produïda per Gaia Audiovisuals, Loto Films, Acacia Films, 2Blefilo Producciones i Trulock TV; i Incerta glòria d'Agustí Villaronga produïda per Massa d’Or Produccions. Després de quatre setmanes, la pel·lícula de Tapia es va mantenir a les cartelleres superant per poc el miler d'espectadors; la de González Molina va sobrepassar aquell mes de març el mig milió d'espectadors i 3 milions d'euros recaptats, i la de Villaronga després de dues setmanes a les sales, va superar els 50.000 espectadors i li va faltar poc per arribar als 400.000 euros a taquilla.L'abril va portar a les cartelleres Órbita 9, dirigida per Hatem Khraiche i produïda per la catalana Cactus Flower Producciones, juntament amb Mono Films, Telefónica Studios i Dynamo i distribuïda per Filmax; i Nieve negra, coproducció argentina dirigida per Martín Hodara. El film de Khraiche va aconseguir, en quatre setmanes als cinemes, més de 17.000 espectadors, que van sumar un total de 110.000 euros recaptats, lleugerament per sota d'una altra pel·lícula de ciència ficció distribuïda per Filmax, Proyecto Lázaro. Mentre, Nieve negra va sumar, en tres setmanes, mig milió d’euros a taquilla pels seus més de 77 mil espectadors.Al maig es van estrenar tres pel·lícules catalanes: el documental Herederos de la Bestia, de Diego López i David Pizarro, Vivir y otras ficciones, de Jo Sol, i Salvación, de Denise Castro. Tres pel·lícules que es van veure en sales molt específiques i han tingut un recorregut comercial limitat. Segons les dades de ComScore, Herederos de la Bestia i Vivir y otras ficciones, amb xifres molt similars, ha reunit uns 150 espectadors als cinemes.Al mes de juny s'hauran estrenat nou pel·lícules, tot i que en la seva majoria es tracta de produccions petites: Classe valenta, L'amant invisible, Mil coses que faria per tu i Sasha es van estrenar el 2; Pàtria, la llegenda d’Otger Cataló i els 9 barons de la fama , el 9; Júlia ist, el 16; La película de nuestra vida, el 23; i Brava i l'esperada i premiada Estiu 1993, el 30.

