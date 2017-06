Un avió de la companyia Transavia a l'aeroport de Girona. Foto: ACN

Les taxes que han de pagar les companyies frenen que l'aeroport de Girona s'impulsi com la quarta pista del Prat. Aquesta és una de les conclusions que posa damunt la taula l'estudi fet per la universitat britànica de Cranfield a instàncies de l'Ajuntament de Girona. El document posa xifres a aquesta realitat i analitza quant costa volar a Vilobí d'Onyar o bé fer-ho a Barcelona amb un Boeing 737-800 (el que utilitza Ryanair).L'estudi conclou que la diferència de taxes només és del 47%, mentre que si es prenen en compte els principals destins europeus (Londres i París) aquest percentatge entre l'aeroport principal i els secundaris s'enfila fins al 88%. A més, el document subratlla que, a l'hora d'operar noves rutes, els incentius que dona Aena a les companyies "beneficien molt més els grans aeroports". L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, demana fer front comú per aconseguir que Aena rebaixi les taxes a Vilobí d'Onyar i el faci "més atractiu per a les companyies".L'estudi que l'Ajuntament va encarregar a la universitat anglesa no només analitza quin revulsiu suposarà el baixador del TAV per a l'aeroport de Girona. També dedica un capítol a veure si les taxes que Aena cobra a les companyies beneficien o no la terminal de Vilobí d'Onyar a l'hora d'impulsar-la com a quarta pista del Prat.D'entrada, l'estudi calcula quina diferència de costos té una companyia a l'hora d'operar a Girona o bé fer-ho a Barcelona. Per això, pren com a referència un Boeing 737-800 que aterri i s'enlairi amb 170 passatgers. A partir d'aquí, la universitat anglesa calcula el cost de l'operació, tenint en compte que les taxes surten de sumar allò que la companyia paga pel moviment de l'avió –i els serveis a pista- i allò que s'abona pels passatgers que transporta. El càlcul dona com a resultat que operar a Girona només és un 47% més barat que fer-ho al Prat (i això, tenint en compte que l'aeroport de Barcelona té molts més serveis). Un diferencial que l'estudi posa en relació amb altres aeroports d'Europa.I aquí, l'estudi de la universitat de Cranfield permet veure com aquest percentatge augmenta en el cas dels principals destins. A Londres, per exemple, el diferencial de taxes entre l'aeroport de Heathrow (el principal) i els secundaris de Luton i Stansted és del 55 i del 66%, respectivament. I en el cas del París Charles de Gaulle i el de Beauvais, arriba a ser fins a un 88% menys. "Aquest diferencial és un incentiu clar perquè determinades companyies aèries considerin operar a l'aeroport secundari", subratlla l'anàlisi de la universitat anglesa.L'estudi de Cranfield, a més, també recull una altra conseqüència de la política d'Aena que "beneficia" l'aeroport del Prat per damunt del de Girona: els incentius que es donen per a noves rutes. D'entrada, la universitat ja diu que aquests descomptes són "els mateixos per a tota la xarxa" (és a dir, independentment de la categoria que té l'aeroport).A més, l'estudi també subratlla que l'incentiu sempre s'aplica damunt la taxa que fa referència als passatgers. Durant el primer any de la nova ruta, Aena rebaixa un 75% el cost mitjà que ha de pagar la companyia (i al segon any, aplica un descompte addicional del 25% si el número de passatgers es manté o augmenta). "Així doncs, els aeroports que mouen més volum de passatgers es beneficien més d'aquests incentius", recull la universitat anglesa, en referència al Prat. I això, de retruc, els fa més atractius per a les companyies "més que no pas aquells aeroports regionals petits com el de Girona".En conseqüència, la universitat de Cranfield conclou que si es vol impulsar l'aeroport de Vilobí d'Onyar "cal millorar el sistema de taxes aeroportuàries" (una competència que, ara per ara, es troba exclusivament en mans de l'Estat). A més, l'estudi també diu que, com que l'aeroport del Prat té "capacitat limitada" (ja ha arribat als 44,2 milions de passatgers anuals dels 55 que pot assumir) un diferencial de taxes "més gran" entre Barcelona i Girona facilitaria el transvasament de rutes d'un a l'altre, perquè Vilobí d'Onyar actués com a quarta pista.L'alcaldessa de Girona reclama fer front comú per aconseguir que Aena rebaixi les taxes a Vilobí d'Onyar perquè l'aeroport sigui "molt més atractiu per a les companyies". "És un repte, des del territori hem de treballar perquè les taxes siguin molt més baixes que les del Prat, perquè això també permetria descongestionar l'aeroport de Barcelona", subratlla Madrenas.L'alcaldessa avança que això permetria captar "més vols i freqüències" al Girona-Costa Brava, i impulsar-lo com un aeroport complementari al Prat. "En definitiva, estem parlant d'un afer de país, perquè no només beneficiaria l'economia gironina, sinó que també contribuiria a la millora del sistema aeroportuari català", conclou Madrenas.

