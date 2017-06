Els escolans de Montserrat han canviat aquesta setmana la seva rutina habitual per assajar dos cops al dia el repertori que interpretaran durant la gira que faran pels Estats Units a partir del dilluns 26 de juny. Nervis, il·lusió i curiositat són les sensacions que comparteixen aquests dies els escolans davant de la gira més important que ha fet mai el cor de nois. Aquest serà el segon cop que l'Escolania viatja als EUA, però en aquesta ocasió serà a les dues costes: l'Est i l'Oest. Un dels plats forts de la gira serà l'actuació que l'Escolania farà en el marc del festival commemoratiu al centenari del naixement de John F. Kennedy, on interpretaran una peça en català creada especialment per a l'ocasió. El prefecte de l'Escolania de Montserrat, Sergi d'Assís, ha dit que el viatge també serà una bona oportunitat per "exportar la cultura popular catalana".En Pau Jorba té 14 anys i la d'Estats Units serà la seva última gira com a escolà a Montserrat, ja que aquest curs finalitza els seus estudis a l'Escolania. "Estic molt content, però alhora també estic trist perquè haig de marxar i he passat uns quants anys aquí", ha relatat Jorba. A més, el jove es va posar malalt l'any 2014, quan l'Escolania de Montserrat va fer el seu primer viatge als Estats Units, de manera que afronta aquesta gira amb una il·lusió especial.De fet, la il·lusió és el denominador comú entre tots els escolans que viatjaran als Estats Units. En Xavier Canadell té 12 anys i assegura que mai abans ha fet un viatge tan llarg. "On em fa més gràcia anar és a Los Angeles, però crec que en general serà una experiència molt interessant", ha expressat. De la seva banda, en Josep Maria Anyé, també de 12 anys, ha explicat que a l'anterior viatge als EUA no va poder anar-hi perquè era "massa petit" i, per això, ara té moltes ganes de viatjar. "És la primera potència del món i un país que ha commogut moltes coses", ha expressat Anyé.Durant tota la setmana els escolans han canviat la seva rutina habitual i han fet assajos dos cops al dia –matí i tarda- per tenir a punt tot el repertori que cantaran al llarg de la gira. En concret, la gira començarà oficialment el 29 de juny amb un concert a la Catedral de Saint Patrick de Nova York, tot i que des del dilluns 26 els nens seran acollits per famílies d'un cor de Nova Jersey, amb qui faran un intercanvi musical.Des de fa uns quants anys l'Escolania de Montserrat rep moltes peticions per anar a cantar a l'estranger. De fet, en els darrers anys el cor de veus blanques ha viatjat a països com Rússia –en tres ocasions-, la Xina, Hongria, Alemanya o Portugal. Pel prefecte de l'Escolania de Montserrat, Sergi d'Assís, viatjar a l'estranger és molt interessant pels escolans perquè és una "experiència única" i els suposa un "gran enriquiment cultural". A més, d'Assís considera que aquests viatges també serveixen per "donar a conèixer la cultura catalana".Un dels factors que han ajudat a difondre l'activitat de l'Escolania a l'estranger és el canal de Youtube que es va posar en marxa l'any 2008 –el 2014 ja havia superat el milió de visites- i que, segons el prefecte, "molta gent s'ha posat en contacte amb nosaltres després de veure vídeos nostres penjats a Internet". D'Assís ha explicat, a tall d'anècdota, que una vegada el pare d'un escolà li va preguntar si l'Escolania està a la Champions League dels cors i ell li va respondre: "Sens dubte, si hi ha una Champions League, certament l'Escolania hi és".La gira de l'Escolania de Montserrat a la Costa Est i Costa Oest americana començarà oficialment el 29 de juny amb un concert a la Catedral de Saint Patrick de Nova York, mentre que el dia 30 el cor de nois participarà en una performance al Metropolitan Museum of Art de Nova York. El 2 de juliol, l'Escolania serà a Washington, on al migdia té previst cantar en una missa a la Basílica Nacional dels Estats Unitsi al vespre tindrà lloc un concert compartit amb un altre cor a la Trinity Church.El 3 de juliol tindrà lloc el gran concert dins el festival per commemorar el centenari del naixement del president John F. Kennedy, a la sala gran de The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. En aquest festival, l'Escolania cantarà una peça en català, creada especialment per a l'ocasió pel compositor Bernat Vivancos, antic director musical de l’Escolania.El 4 de juliol, l'Escolania assistirà a la tradicional desfilada del Dia Nacional dels EUA i al concert simfònic que té lloc davant el Capitoli de Washington. El 5 de juliol viatjarà de la Costa Est a la Costa Oest; concretament, a San Francisco, on l'endemà oferirà un concert compartit amb el Pacific Boychoir Academy, cor guanyador de dos premis Grammy. El 8 de juliol acabarà la gira a Los Angeles, amb un concert compartit amb Los Angeles Children's Chorus.

