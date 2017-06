7 dotacions els #bombers treballen en un incendi de vegetació a Cambrils. L'àrea afectada està entre la via del tren i el vial de Calvet pic.twitter.com/m2v3y1mU7c — Bombers (@bomberscat) 24 de juny de 2017

Incendi de La Donzell #IfAgramunt ha cremat 8 ha de superfície agrícola i forestal. pic.twitter.com/SL0GwvUfeQ — Agents Rurals (@agentsruralscat) 24 de juny de 2017

Incendi forestal actiu

La Donzell, TM Agramunt, Urgell.

Efectius treballant pic.twitter.com/KO0vZLpaCH — Agents Rurals (@Agents_Rurals) 24 de juny de 2017

Aquest migdia s'han declarat dos incendis forestals de dimensions reduïdes, un a Cambrils (el Baix Camp) i l'altre a Agramunt (l'Urgell). Tot i que el foc continua actiu, els Bombers de la Generalitat confien en controlar-los en breu. Tot i això, recorden la necessitat d'extremar les precaucions, en un moment d'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures A Cambrils, hi ha destacades set dotacions dels Bombers de la Generalitat. L'incendi ha afectat una zona de vegetació propera a la via del tren, la qual cosa ha obligat a tallar el trànsit durant 10 minuts. A hores d'ara, ja s'ha restablert la circulació.Pel que fa Agramunt, hi han treballat tres dotacions aèries i 10 de terrestres dels Bombers de la Generalitat. El foc s'ha declarat prop de la zona de la Donzella i ha cremat 10,1 hectàrees, de les quals 7,2 són de vegetació agrícola i 2,9 de massa forestal. Els Bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi.

