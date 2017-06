A banda dels incendis de vegetació també s’han dut a terme actuacions als nuclis urbans, per apagar incendis de contenidors o mobiliari urbà. Els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 20.00 hores d’ahir i fins a les 08.00 hores d’avui, un total de 1.291 serveis, en el marc de la revetlla de Sant Joan. La major part d’aquests serveis ha estat per extinció d’incendis de vegetació, sobretot urbana, però també agrícola i forestal. Si bé l’any passat els Bombers van atendre 524 incendis d’aquest tipus durant la nit de revetlla, enguany se n’han atès 589.A banda dels incendis de vegetació també s’han dut a terme actuacions als nuclis urbans, per apagar incendis de contenidors o mobiliari urbà.

El Vallès Occidental ha estat la comarca on més serveis s’han atès un total de 236 avisos, gairebé tots representaven incendis, ja siguin de vegetació com contenidors, vehicles o elements a l’interior d’habitatges.Pel que fa als serveis més rellevants d’aquesta nit s’ha de destacar un foc de vegetació a les Botigues de Sitges (el Garraf), l’avís del qual es va rebre a les 23.17 hores. L’incendi ha quedat controlat poc abans de la una de la matinada i ha mobilitzat 12 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat. Segons les estimacions inicials dels Bombers de la Generalitat hauria afectat 2 hectàrees de vegetació forestal.D’altra banda, a Bonastre (el Baix Penedès) un foc ha afectat una superfície estimada d’unes 3,5 hectàrees de vegetació en una zona boscosa. L’avís de l’alarma va entrar poc abans de dos quarts de dotze de la nit i ha activat nou vehicles dels Bombers. Aquest incendi està controlat des de les quatre de la matinada i actualment hi treballen vuit dotacions terrestres dels Bombers.

Els Bombers, a l'incendi forestal d'Esparreguera- Foto: Bombers

A comarques lleidatanes, cal esmentar una actuació per incendi de vegetació de les dues de la matinada a Cervera (Segarra). Aquest foc, que ha afectat 2,5 hectàrees de vegetació agrícola, va quedar controlat en poc més d’una hora.Pel que fa als serveis de la tarda d’ahir, 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen remullant la superfície afectada en l’ incendi d'Esparreguera (el Baix Llobregat). Recordem que el foc, que es va declarar cap a dos quarts de sis a prop de la carretera B-231 i va obligar a tallar preventivament i per poca estona la circulació, està completament controlat. Segons les dades del Cos d’Agents Rurals, la superfície afectada és de 6,5 hectàrees, 3,5 de vegetació forestal i 3 d’agrícola.El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès durant la revetlla 5.206 trucades, corresponents a 2.366 incidents. Les trucades s’han realitzat especialment des de l’àmbit metropolità i la majoria han estat per .Barcelona és el municipi que ha originat més trucades (907 corresponents al 17,4%), Sabadell (286 corresponents al 5,4%), L’Hospitalet de Llobregat (195 trucades que corresponen al 3,7%), Santa Coloma de Gramenet (173 trucades que corresponen al 3,3%), Terrassa (163 trucades corresponents al 3,1%).Per demarcacions, les comarques de Barcelona han originat el 75% de les trucades (3.898), mentre que Girona ha originat el 8,1% de les trucades (424), Lleida el 5,2% (270), i Tarragona gairebé el 12% (613 trucades).El tipus d’incident que ha generat més trucades és la crema de contenidors (727 trucades i 281 incidents diferents), seguit de la crema de matolls en via pública (594 trucades corresponents a 190 incidents), foc en un solar (316 trucades corresponents a 248 incidents) i foc en arbres (314 trucades corresponents a 83 incidents). Els diferents tipus de trucades originades per incidents vinculats a incivisme (sorolls, baralles, embriaguesa en espai públic...) han estat 720 trucades (13,8% del total), corresponents a 555 incidents.Per franja horària, el període entre les 23.00 h d’ahir i mitjanit és en el que més trucades al 112 s’ha produït (912), seguit del que va de mitjanit a la 01.00 h, en el que s’han produït 900 trucades. Aquestes hores coincideixen amb el període en el que s’ha llençat la majoria d’artefactes pirotècnics.El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 5.206 trucades vinculades a 2.366 incidents de la revetlla.Entre els serveis més rellevants els Bombers apunten un incendi de vegetació a Sitges, a sobre de la urbanització Rat Penat del nucli les Botigues de Sitges del qual s’ha rebut l’avís a les 23.17 h. A un quart de dues de la matinada els efectius desplaçats a la zona ja tenien l’incendi encerclat.D’altra banda, a Bonastre els Bombers també treballen en un incendi de vegetació que s’ha declarat a una zona boscosa situada davant de la urbanització la Vinya de Bonastre. L’avís d’aquest incendi s’ha rebut a les 23.24 h i, a un quart de dues treballaven en l’extinció 9 dotacions terrestres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)