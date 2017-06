La Flama del Canigó encenent el peveter de la plaça de Sant Jaume de Barcelona Foto: ACN

L’arribada de la Flama del Canigó , les fogueres i els petards són tres dels trets més destacats de la revetlla de Sant Joan, que ha començat a celebrar-se amb la caiguda del dia a bona part del país. Les localitats costaneres com Barcelona aporten l’encant de la celebració arran de mar, però hi ha celebracions ben destacades arreu de la geografia catalana. La música ha estat l'acompanyament imprescindible de la festa que celebra l’arribada del solstici d’estiu en la nit més curta de l’any.La ciutat de Barcelona celebra la revetlla de Sant Joan amb 27 fogueres repartides pels barris de la ciutat, que s'han encès després de l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça de Sant Jaume, on l'esperaven l'àliga i els gegants de la ciutat . L'Ajuntament ha preparat un dispositiu per garantir la seguretat de la festa i perquè les platges estiguin netes a primera hora del dissabte. Per això, 300 operaris en recolliran la brossa juntament amb 51 vehicles de servei, a partir de les sis del matí i fins a les deu.A més, s'han instal·lat 1.200 papereres de cartró per complementar les que ja hi ha de forma permanent i s'han posat 84 contenidor addicionals. Pel que fa la mobilitat, el metro funcionarà de manera ininterrompuda durant 67 hores, des de les cinc de la matinada de divendres fins a la mitjanit del 25 de juny. Les fonts del passeig de Gràcia i fonts Bessones de plaça Catalunya participen de la celebració amb la il·luminació de colors groc i vermell. L’encesa de les llums i colors començarà al capvespre del dia 24 de juny, quan es faci fosc, i finalitzarà a les dotze de la nit quan finalitza el funcionament de les fonts.Les platges són un dels indrets de Barcelona on es concentren més ciutadans per celebrar Sant Joan. L'any passat s'hi van aplegar 52.000 persones. L'Ajuntament ha previst un dispositiu de neteja perquè estiguin a punt a les deu del matí de l'endemà i en el qual hi col·labora el Centre d'iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que treballa amb persones que es troben en situació de vulnerabilitat, facilitant la seva reinserció social i laboral.A banda, vuit educadors ambientals faran una campanya informació sobre la prevenció de l'ús dels petards, que no està permès fer fogueres i que no es poden entrar ampolles ni gots de vidre a la platja. Estaran ubicats en tres punts d'informació a Bogatell, a la Nova Mar Bella i a la Barceloneta, on també hi haurà tríptics i cartells informatius.Fogueres, música i petards tornen a ser la tònica predominant d'aquest Sant Joan a les comarques gironines. A la demarcació s'han encès cap a unes 130 fogueres per donar la benvinguda al solstici d'estiu, de les quals una cinquantena són col·lectives. Arribada de la Flama del Canigó, marxa de torxes, sopars populars, havaneres, música... Són nombrosos els municipis que treuen el Sant Joan al carrer. I com que a les comarques gironines l'atractiu de la costa tira, a la platja també s'hi fa festa.A l'Estartit, al Baix Empordà, el Sant Joan coincideix amb els dos dies forts del festival Ítaca. Aquesta nit, a la plaça de la Llevantina hi actuen Lágrimas de Sangre, Ítaca Band i Hora de Joglar. Tothom qui vulgui s'hi pot apropar, perquè els concerts són gratuïts. I a Begur, per posar un altre exemple, la festa es concentra a la platja de Sa Riera. Discjòqueis, animadors i orquestra. Però això sí, aquí, no hi ha ni fogueres ni focs artificials.El foc i els diables encenen el Camp de Tarragona i les Terres de l'EbreA Tarragona, el barri del Serrallo ha tornat a ser el protagonista de la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La celebració tarragonina integra costums o pràctiques que s'han conservat des de l'època pagana i que fan dels focs, la música i els castells els eixos vertebradors de la festa. Després de rebre la flama del Canigó al barri mariner, s’ha fet la proclama, l’encesa, la foguerada i la crema del Ninot, amb l’espectacle de la Colla Diables Voramar del Serrallo-Víbria de Tarragona. A partir de les onze, la Rambla Nova acull la cercavila de Foc de les colles locals, com a avantsala de la gran revetlla de Sant Joan que tindrà lloc passada la mitjanit.A Reus, la revetlla ha estat el preludi de la gran festa major de Sant Pere i s'ha rebut la flama del Canigó, que han recollit per 44a vegada el Patronat Sardanista, a l'ermita de Misericòrdia. Hi ha hagut sardanes, foguera a la plaça de la Llibertat i la gran cercavila de foc pels carrers del centre de la ciutat.A Vila-seca, han recuperat la celebració de la revetlla al nucli antic, on s'ha tornat a encendre la foguera després de molts anys d’haver perdut aquesta tradició. Per fer-ho, també han tornat a rebre la flama del Canigó, que ha portat des de Reus l'Esbart Dansaire Ramon d'Olzina. Un cop encesa la foguera, s'han fet tallers de fanalets, sardana popular, ball de diables i tast de coca de Sant Joan amb cava. Aquesta celebració s'ha sumat a les que ja feien els nuclis de la Pineda i la Plana. A Valls, la revetlla és una de les jornades principals de la seva festa major dedicada a Sant Joan i també s'han encès les fogueres mentre les colles de la ciutat despleguen una singular actuació a l'antiga.A les Terres de l'Ebre, la rebuda de la flama del Canigó també ha donat el tret de sortida a la revetlla a Tortosa. A Sant Carles de la Ràpita han tornat a posar les fogueres vora el mar, després de l'èxit de la iniciativa l'any passat. Foc, música en viu, un espectacle pirotècnic i un sopar popular han estat la combinació perfecta per un Sant Joan a la platja del Garbí.A Amposta, han tornat a repetir la fórmula de màgia, bruixeria i foc que van estrenar l'any passat. A la tradicional revetlla, amenitzada per l'orquestra Juniors a la zona del Mercat, s'ha sumat la segona Fira de la Bruixeria de la zona del Castell on s'han vist Marfantes, Botis i molts misteris, articles d'esoterisme, mostres de l'Aquelarre i el Friederick i la seva cadira de la tortura. També diversos vidents dels territori han ajudat els visitants a descobrir el seu futur en una nit carregada de bons desitjos.A les comarques de Lleida la revetlla de Sant Joan és sinònim de fogueres però també del punt àlgid de les festes del foc dels solstici d'estiu declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat el desembre del 2015. A la ciutat de Lleida la flama del Canigó ha arribat a les vuit al Palau de la Paeria. L'Ajuntament ha autoritzat 26 fogueres repartides entre el nucli urbà i les partides de l'Horta. La més cèntrica és, sens dubte, la que s'ha encès pe sisè any consecutiu al turó de la Seu Vella, en concret a la pujada cap al Castell del Rei.A més, en aquest cas hi ha una peculiaritat que la fa diferent: membres de les associacions Artsdeponent i el Cercle de Belles Arts de Lleida organitzen la tercera "Cremada Art i Foc". Una foguera perquè els artistes hi llancin esborranys, plantilles o simplement dibuixos i pintures que no han sortit bé o que no els agraden. Això sí, també en porten una de ben acabada per sortejar entre tots els assistents.A la capital del Segrià un altre clàssic de la vigília de Sant Joan és el Festival de l'Horta a la partida de Marimunt. A banda de la foguera, el programa inclou sopar popular, un assaig a la fresca dels Castellers de Lleida i els concerts dels grups lleidatans Möndo Loco, Pastorets Rock i Koers.A les Borges Blanques la foguera i els actes festius de Sant Joan es concentren a la plaça del Terrall. A Balaguer s'ha organitzat un correfoc i a Tàrrega l'arribada de la flama del Canigó ha coincidit amb l'estrena del Grup Infantil de Diables BAT. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, la foguera d'aquesta nit serà amb il·luminació led i sense foc per recordar l'incendi que va provocar un nen l'any passat amb un petard a prop del balneari de Rocallaura, nucli de Vallbona, i que al cap de quinze dies va revifar fins a cremar 900 hectàrees de massa forestal i agrícola.Pel que fa al Pirineu, la baixada de falles a l'Alta Ribagorça té aquesta nit un caràcter reivindicatiu. Diverses associacions veïnals de la comarca promouen accions per exigir que s'incrementin els efectius al Parc de Bombers Voluntaris de Pont de Suert, que han amenaçat de tancar el 30 de juny si no s'atenen les seves demanes. Així, fallaires de Pont de Suert, Vilaller, Boí i Casós han mostrat a la seva falla l’etiqueta "VolemBombers" i s'han llegit manifestos per exigir a Interior que eviti el tancament del parc.Paral·lelament, al Pallars Sobirà aquesta nit hi ha falles a Isil, a les Valls d'Àneu, i Alins, a la Vallferrera . A Isil també viuran en directe la celebració una delegació de periodistes i turoperadors russos. A la Vall d'Aran les poblacions de Les i Arties celebren les Hèstes deth Huec. A les festes araneses es crema un tronc d'avet de gran dimensions i al voltant s'hi ballen danses tradicionals. D'altra banda, a les comarques de la plana de Lleida han habilitat 89 punts de venda de petards i el Gremi de Forners preveu vendre un 7% més de coques: 195.000 dolces i 160.000 de recapte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)