Agents dels mossos al punt on s'ha trobat el cos. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres el cunyat de l'home desaparegut dilluns a Albesa com a sospitós de la seva desaparició i, ara, presumpte homicidi. El detingut és Josep P, de 47 anys, un conegut empresari càrnic que està previst que passi a disposició judicial aquest dissabte. Es dóna la circumstància que aquest divendres, ha aparegut dins el maleter d'un cotxe aparcat a al barri d'Hostafrancs, a Barcelona el cadàver d'una persona en avançat estat de descomposició.Segons fonts de la policia, el cos seria el del desaparegut, d'Eduard Ardiaca, tot i que el seu avançat estat de descomposició dificultarà la confirmació de la identificació. El cotxe on s'ha trobat el cadàver, però, coincideix amb la descripció del vehicle en el qual es va veure per última vegada Ardiaca, a Albesa, a la Noguera, dilluns passat a la tarda.Alfons Llaveria, amo del restaurant El racó de l'Alfons, al mateix carrer Béjar, ha explicat als mitjans que ha notat des de quarts de nou del matí una forta olor al carrer. Pensava que era peix podrit o fruit de l'habitual 'botellot' que es fa a la zona, propera a una discoteca. Ha vist una taca prop d'un Volkswagen Golf de color gris, molt nou i amb la matrícula d'un concessionari de Lleida. Ha intentat netejar la taca amb aigua i lleixiu, però no marxava.Per aquest motiu, ha avisat els serveis municipals de neteja, que han descobert que el maleter del cotxe gotejava un líquid vermellós per sota. Per això, cap a les 12 del migdia han avisat els Mossos d'Esquadra, que han descobert un cadàver al maleter. El cotxe portava una multa d'aparcament des del passat dilluns, dia 19, just el dia que va desaparèixer Ardiaca.

