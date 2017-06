La Guàrdia Civil i la Policia Local de Calafell han desmantellat una plantació de marihuana amb 283 plantes a l'interior d'un habitatge unifamiliar propietat d'una entitat bancària i ocupat il·legalment en aquest municipi del Baix Penedès. Un home de 37 anys i veí de Calafell ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes de cultiu de droga, tràfic, usurpació d'habitatge i defraudació de fluid elèctric. El detingut serà posat en llibertat a disposició del jutjat d'instrucció número 5 del Vendrell després que la Guàrdia Civil li hagi pres declaració.La investigació va començar quan la Guàrdia Civil, gràcies a la col·laboració ciutadana, va ser alertada d'un petit incendi al quadre general de la connexió al subministrament d'energia elèctrica d'un conjunt d'habitatges. Segons els tècnics de la companyia subministradora, el foc s'havia produït per una doble connexió realitzada de manera il·legal i amb un consum superior a 15 vegades al que és normal en habitatges de característiques semblants.A partir d'aquí, es van iniciar les investigacions, que van constatar l'existència d'elements destinats al cultiu d'interior de plantes, diversos aparells d'aire condicionat i extractors d'aire, dels quals se'n desprenia una forta olor característica de la marihuana. Amb el registre de l'habitatge, els agents van observar que tot l'immoble estava compartimentat en diferents estances per la producció industrial i rotacional de les plantes segons les seves fases de creixement, amb un complex entramat tecnològic de làmpades, transformadors, filtres, ventiladors i extractors, que han estat intervinguts. El responsable del cultiu havia reservat un espai de 10 metres quadrats al passadís, on tenia un llit i una petita cuina provisional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)