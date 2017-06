Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit del Bages han denunciat penalment un home, de 43 anys, de nacionalitat búlgara i veí de Torà, a la comarca de la Segarra, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sense carnet i sota la influència de begudes alcohòliques. Els fets es van produir aquest dijous a la nit, quan un indicatiu de trànsit va observar un cotxe que circulava de forma estranya per la carretera C-451. Per aquest motiu, els agents van aturar el vehicle a l’altura del punt quilomètric 43.5, dins del terme municipal de Llobera, al Solsonès.Tot seguit, el conductor es va sotmetre a les proves de detecció d’alcoholèmia i va donar un resultat d’1.32 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, més de cinc vegades superior a la taxa màxima permesa que és de 0,25. Per altra banda, també es va comprovar que el conductor no disposava del permís de conduir ja que el tenia suspès judicialment.Els agents també van constatar que el vehicle amb el que circulava estava donat de baixa provisionalment i no disposava ni d’ITV ni d’assegurança. Per aquests motius també el van denunciar administrativament. El denunciat va ser citat per comparèixer davant del jutjat en funcions de guàrdia de Solsona per un judici ràpid.

