Un hidroavió a l'incendi de Sabadell. Foto: NacióSabadell



Un dotació de Bombers treballant en l'extinció del foc Foto: Jose Peláez

Dues dotacions aéries treballant en l'incendi Foto: Jose Peláez



Un bomber a l'incendi al barri de Can Rull Foto: Jose Peláez



Membres del cos de Bombers remullant la zona incendiada Foto: Jose Peláez



Un helicópter deixant anar aigua per apagar el foc Foto: Jose Peláez



Un helicópter enlairant-se des de la zona on s'ha originat el foc Foto: Jose Peláez



Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda de divendres en un incendi que s’ha declarat al barri de Can Llong de Sabadell i que ha cremat 0,5 hectárees. Es tracta d’un foc que s’ha originat en una zona boscosa i agrícola, prop de la circumval·lació que connecta l’autopista C-58 i la carretera BV-1248.En total, una desena de mitjans han contribuït a extingir el foc, entre els quals hi havia dos avions de vigilància i atac i un helicòpter dels Bombers, a més de les dotacions terrestres. Tot i que ja està apagat, algunes dotacions segueixen remullant la zona per evitar que revifin les flames, debut a que hi ha cases properes i la deixalleria.Una part d'aquest d'aquests recursos s'ha hagut de traslladar fins a Ripollet, degut a que s'ha declarat un altre incendi, al carrer Sant Jaume. Ha cremat menys d'una hectàrea i també ha quedat controlat.

