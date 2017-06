El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha fet pública aquest divendres la tercera llista de morosos que deuen diners a l'Agència Tributària . Segons les dades del màxim responsable de la recaptació de l'Estat, la xifra total de deutors s'ha reduït un 4,6%: ara n'hi ha 4.549, 200 menys que fa un any, quan el document recollia els noms de 4.768 persones i empreses. L'import global dels deutes contrets pels components de la llista supera els 15.400 milions d'euros, una quantitat lleugerament inferior a la del 2016.L'enumeració que publica Hisenda inclou tots els impagadors amb deutes o sancions tributàries de més d'un milió d'euros. Montoro va presentar el primer llistat el 2015. En aquell moment, les immobiliàries i els clubs esportius eren els principals protagonistes del document. Ara, la tercera edició de la llista acomiada alguns noms coneguts, n'inclou d'altres de nous i en manté molts que repeteixen. La majoria dels deutors són persones jurídiques. En total, n'hi ha 4.211 i tenen pendent de pagar més de 14.700 milions d'euros. Les persones físiques -el document en recull fins a 338- deuen vora 700 milions.Un 20% dels noms que apareixien a la primera llista han desaparegut d'aquesta tercera edició. Ara bé, la caiguda es veu compensada -en part- per l'entrada de noves persones físiques o jurídiques que tenen deutes amb Hisenda. En conjunt, respecte el 2015, el número d'impagadors s'ha reduït un 6,3% i la quantitat total de milions que l'Agència Tributària té pendent de cobrar ha baixat quatre punts.Dos dels noms més coneguts que ja han sortit de la llista són els dels esportistes Dani Pedrosa i Dani Alves. El motorista català i l'exlateral del Barça han abonat els deutes que tenien pendents amb Hisenda i no apareixen al document. El Joventut de Badalona tampoc és al llistat després de constar-hi en les dues edicions anteriors. L'Estudiantes i l'antiga Ràdio Televisió Valenciana també n'han desaparegut, igual que la constructora Sacyr. Ara bé, sortir de la llista no implica necessàriament haver liquidat els deutes pendents. Hisenda esborra també els impagadors amb els quals ha acordat un aplaçament o una suspensió del deute.Qui sí que es manté al capdamunt de la llista són clàssics com Reyal Urbis, que deu 362 milions, Nueva Rumasa o l'aeroport de Castelló. La firma de moda Caramelo, Unipapel i Unipost també apareixen al document. Per la seva banda, la companyia energètica Abengoa hi entra amb 3,14 milions d'euros de deute com a conseqüència de la seva fallida. Entre les persones físiques, a la llista hi figuren noms públics com el de Mario Conde, que deu vora 10 milions, l'expresident del Madrid Lorenzo Sanz o l'empresari i antic màxim responsable de la patronal madrilenya, Arturo Fernández. Kiko Matamoros, un periodista del cor conegut per les seves aparicions a programes de Telecinco, també és a la llista.Entre les empreses moroses també hi surt Montserrat Operador Logístico SL, la companyia de la família de Dolors Montserrat, actual ministre de Sanitat del govern espanyol . Segons les dades de l'Agència Tributària, l'empresa deu 4,31 milions d'euros, gairebé el doble del que tenia pendent d'abonar l'any passat. De fet, Montserrat Operador Logístico SL és un clàssic de la llista de morosos: hi és des de la primera edició. Llavors ja devia 1,27 milions.

Llistat de morosos de l'Agència Tributària by naciodigital on Scribd

