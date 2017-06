El Joan Laporta més distès va ser entrevistat ahir al vespre al programa La Sotana de Ser Catalunya per parlar de l'actualitat del Barça en clau d'humor i sàtira. No obstant, l'ex-president blaugrana va revelar algunes interioritats de la seva etapa al club i va recordar algunes de les seves decisions més importants. Podeu escoltar l'entrevista íntegra aquí:Un dels moments més polèmics va ser la insinuació que va fer Laporta segons la qual Rosell va proposar-li quedar-se una comissió de cinc milions d'euros cadascú per la venda de Ronaldinho al Chelsea l'any 2005. "Això ho vaig escriure en un llibre", va recordar l'expresident. "Això va passar a Madrid. Rosell em va explicar que li havien proposat una comissió del 10% per aquesta venda i no li vaig fer cas. Després, a París, en vam tornar a parlar. No puc dir que cobrés una comissió perquè d'entrada no vam vendre el jugador. Tampoc puc dir que m'ho proposés, ell em va dir que li ho havien proposat i jo vaig dir que els engegués a dida".Una altra de les revelacions de l'expresident fa referència a la venda de Touré Yaya. Laporta va insinuar que la junta de Sandro Rosell va pagar un milió d'euros al representant del jugador, Dimitri Seluk, per aconseguir que la venda es fes durant el mandat de la nova junta, i adjudicar-se així els ingressos per la venda del migcampista. 'Seluk ve al despatx i em diu: "Si em pagues un milió més, no venc el jugador més enllà de l'1 de juliol. Aquests que entren m'ofereixen un milió més"', explica. Ho podeu escoltar al minut a partir del minut 53.Més enllà de les qüestions més polèmiques, una de les possibilitats que ha anat guanyant força en les darreres setmanes (i més des que l a justícia va absoldre l'expresident de l'acció de responsabilitat ) és un possible retorn de Laporta a la presidència del Barça. Sobre això, es va refermar en el que ha dit diverses vegades: no descarta presentar-se a les eleccions si aquestes són a curt termini, és a dir, abans de dos anys.En clau d'actualitat, Laporta va explicar que es va sorprendre quan Sandro Rosell va entrar a presó malgrat reconèixer que sospitava d'ell: 'Potser es pensaven que eren immunes i invulnerables', va afirmar. En aquest sentit, va tornar a dir que haurien de dimitir: "Si tinguessin un mínim de vergonya, aquesta junta directiva hauria de marxar de seguida. Són gent amb poca dignitat".Durant l'entrevista no van faltar les crítiques a la junta de Rosell i Bartomeu. "En l'àmbit institucional, el mandat de Rosell-Bartomeu ha estat el pitjor de la història", ha denunciat. I pel que fa a l'àmbit esportiu, va lamentar que no s'hagi renovat correctament la plantilla: "La victòria s'havia instal·lat al barcelonisme i ara s'està exhaurint perquè no s'han aprofitat aquests temps esplendorosos".Tanmateix, preguntat per una possible 'venjança' cap a la junta actual, Laporta ha explicat que, en cas de tornar a ser president del Barça, només interposaria una acció judicial de responsabilitat si es demostra que la junta actual ha robat diners del club, però va insistir que no ho faria en cas de pèrdues econòmiques.

