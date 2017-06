Ple de les Corts Valencianes Foto: ACN

L'exportaveu de Ciutadans (Cs) a les Corts Valencianes, Alexis Marí, i els diputats David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo han confirmat aquest divendres la seva renúncia a continuar formant part del grup parlamentar, donant-se de baixa de militància i anunciat que passen al grup de no adscrits. En roda de premsa, han exposat les discrepàncies que els han dut a prendre aquesta decisió, accentuades des que el passat mes d'abril s'anunciés el relleu del portaveu Alexis Marí a causa del suport del grup parlamentari a una moció unànime de les Corts en contra dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per la manca d'inversió al País Valencià. Amb la marxa d'aquests quatre diputats al grup de no adscrits, el grup parlamentari de Ciutadans passa de tenir 13 a 9 diputats.Si bé el rebuig als Pressupost Generals de l'Estat (PGE) ha estat el detonant principal abans Marí havia expressat les seves crítiques amb el gir del partit, abandonant postulats socialdemòcrates en el darrer congrés. A través de les xarxes socials han estat continus els missatges en els quals es podia apreciar aquest distanciament, del que avui se n'ha confirmat el trencament oficial.En la roda de premsa d'aquest divendres, l'exportaveu Alexis Marí ha confirmat que ha telefonat el secretari d'organització de Ciutadans José Manuel Villegas per anunciar la seva renúncia a formar part del grup. Marí ha recordat que més de 40 càrrecs de Ciutadans al País Valencià han deixat el partit, entre ells l'exportaveu a la Diputació de València i el d'Alacant o regidors, i ha pronosticat que en les properes setmanes es produiran noves sortides.L'exsindic ha denunciat "persecucions i investigacions personals" als crítics amb la direcció i ha indicat que "amb deixalles del PP no anem enlloc". Sobre el suport a la iniciativa de rebuig als PGE, Marí ha dit que els pressupostos han trencat el principi d'igualtat i abunden en l'endeutament valencià.El diputat ha explicat que des de la direcció se li ha criticat sovint l'acostament i la bona relació amb diputats del PSPV o Compromís. "Els aparelles degraden els ideals, si opines diferent a la tribu ets automàticament un enemic a fumigar", ha dit.Marí ha indicat que els mètodes de la direcció han estat la d'apartar els crítics i "silenciar-nos", en accions que ha qualificat com "vella política". El diputat ha afegit que des de Cs s'han realitzat "petits canvis perquè res no canviï" i que "Albert i Cia el que aspiren és a ser crossa constant del PP".El diputat Alberto García ha estat el que ha anunciat la baixa de militància dels quatre representants, criticant que al partit "no s'exigeix treball sinó absoluta lleialtat" perquè des de la direcció les crítiques mai han estat ben rebudes. García ha lamentat que Cs sigui un partit "poruc i a l'espera de l'errada del PP" i ha criticat que l'actual direcció valenciana "ha caigut en mans de gent que ve del PP i que han deixat el PP de manera poc honorable". El diputat ha dit manté les conviccions, que es troba "decebut però no doblegat", que ell va comprometre la seva paraula amb les plataformes en favor de la llei de la dependència i que els darrers PGE no consignen els diners suficients per atendre els seus compromisos.De la seva part, David de Miguel ha lamentat la "desconnexió total" entre els parlaments autonòmics i la direcció i que ell, com a portaveu econòmic, mai no ha estat convidat a la negociació de pressupostos i desconeix quines són les esmenes que els diputats valencians al Congrés han presentat.El diputat Domingo Rojo ha exposat que "el tracte vexatori" a companys ha estat continu al partit amb insults a les xarxes socials, gravacions de converses i fotografies de dades íntimes com agendes. Rojo ha lamentat el "canvi de criteri ideològic" i les "bandades" del partit.

