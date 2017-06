L'exportaveu de Ciutadans (Cs) a les Corts Valencianes, Alexis Marí, i els diputats David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo han confirmat aquest divendres la seva renúncia a continuar formant part del grup parlamentari, donant-se de baixa de militància i anunciant que passen al grup de no adscrits.En roda de premsa, han exposat les discrepàncies que els han dut a prendre aquesta decisió, accentuades des que el passat mes d'abril s'anunciés el relleu del portaveu Marí a causa del suport del grup parlamentari a una moció unànime de les Corts en contra dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per la manca d'inversió al País Valencià. Amb la marxa d'aquests quatre diputats, el grup parlamentari de Ciutadans passa 13 a 9 diputats.De fet, els motius de la marxa del partit d'Albert Rivera són, segons ha destacat Alberto García, han estat el suport als pressupostos generals de l'Estatper al 2017, que segons el parer d'aquests diputats autonòmics, són "nocius" per al País Valencià.Igualment, els escindits han assenyalat que al partit "no s'exigeix ​​treball, s'exigeix ​​en gran manera lleialtat". "És més útil arribar a diputat si no compliques la vida, si demostres no tenir criteri propi i mostres lleialtat", ha lamentat García, que ha assegurat que, al País Valencià, C's "està en mans de gent que va abandonar de manera no massa honrosa "el PP i "volen venir a colonitzar C's".

