El Patronat de la Fundació Joan Miró ha aprovat les bases del concurs públic internacional per a l’elecció del futur director o futura directora de la institució. Segons ha indicat aquest dilluns la Fundació, el procés de recepció de candidatures s’obre aquest dilluns i es tancarà el 21 de juliol. La nova direcció haurà de desenvolupar les línies estratègiques iniciades i desplegades en els anys anteriors a la Fundació Joan Miró i exercir-ne la direcció artística i executiva.La notícia arriba després que Rosa Maria Malet (Badalona, 1948), directora de la Fundació durant els darrers 37 anys, anunciés durant el darrer mes d'abril que es jubilava. La fins ara directora portava exercint el càrrec des de l’any 1980, quan va substituir Francesc Vicenç, tot i que portava vinculada a l'entitat des de l'any 1975.Per trobar relleu a Malet, una comissió d’experts valorarà l’excel·lència professional dels candidats, el coneixement de l’obra de Joan Miró , com també els treballs i les distincions que avalin la seva trajectòria, el seu coneixement del medi cultural i artístic local i internacional, les seves capacitats de programació, de lideratge, de motivació, de direcció de la gestió econòmica i de representació de la institució.La comissió d’experts està formada per Ferran Barenblit, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Brigitte Léal, directora adjunta del Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou (París); Anne Umland, conservadora de pintura i escultura del Museum of Modern Art (MoMA) (Nova York); Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao i exdirector del Museo del Prado (Madrid); i membres del Patronat de la Fundació Joan Miró: Jaume Freixa, Josep M. Coronas, Joan Punyet Miró i Rosa Maria Malet.Aquesta comissió farà les entrevistes que consideri pertinents i comunicarà la seva proposta al Patronat, amb una decisió final inapel·lable, tal com han anunciat.

