Estrella Damm ha estrenat aquest dilluns La vida nostra, el curtmetratge que ha preparat per aquest estiuEl film –dirigit per Raúl Arévalo i protagonitzat per Peter Dinklage, Álvaro Cervantes, Íngrid García-Jonsson i Marcel Borràs– explica la història d'un jove que deixa la seva parella per marxar a viure a Amsterdam. Un detectiu privat, interpretat pel popular Tyrion Lannister de Joc de Trons, però, canviarà el rumb de la seva vida.està amanit amb la música d'AronChupa, que rescata el tema de Sam Cooke Don't fight it (Feel it). El curt mostra els clàssics paisatges mediterranis de la Costa Brava, però també escenes en bars i racons mig abandonats que carreguen la trama de misteri. El curt es pot veure al web mediterraniament.cat

