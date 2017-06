Arévalo i Dinklage, durant la roda de presentació. Foto: Albert Alemany

No hi hauria estiu sense el tradicional espot d' Estrella Damm , que aquest dilluns ha tornat a l'actualitat amb una nova versió de Mediterràniament, un lema que va més enllà d'un eslògan i que és, en si mateix, una manera de ser i d'entomar la vida. Un curtmetratge que és, tal com han subratllat els organitzadors en la presentació prèvia a la projecció del film, el resultat d'"hores de passió, talent i creativitat".De factura impecable i amb una història que dona pes als convencionalismes d'aquesta mena de campanyes, el propi curtmetratge s'ha convertit en els darrers anys en una tradició, en un esdeveniment que traspassa el camp de la publicitat per arribar a un àmbit social i, també, cinematogràfic. En aquest sentit, La vida nostra aposta per canviar allò que s'espera de l'anunci, però manté intacta l'ànima que l'ha fet tan popular. "He volgut preservar la filosofia de Mediterràniament", explica Raúl Arévalo.El director, que arriba amb el prestigi adquirit després de Tarde para la ira, ha capitanejat un elenc d'actors de primera, amb el repunt internacional de Peter Dinklage, i el talent autòcton d'Álvaro Cervantes, Ingrid García-Johnson i Marcel Borràs, un dels protagonistes d'Incerta glòria. El resultat demostra la inversió feta i la il·lusió dipositada, amb una gran estrella com a protagonista –Dinklage–, que no ha defugit cap pregunta i s'ha mostrat atent, simpàtic i còmplice amb el públic."Protagonitzar un curtmetratge amb tant de talent és molt atractiu", ha assenyalat, mentre afegia que "em diverteix interpretar personatges amb certa tendència a beure", teixint un paral·lelisme amb el cèlebre Tyrion Lannister de Joc de Trons i aquest detectiu privat expeditiu, contundent i exitós que porta per nom Chad Johnson i que protagonitza el film.Dinklage també ha estat preguntat per l'actual situació política catalana, cosa que l'ha fet referir-se a Donald Trump: "sento vergonya del meu líder, per això em fa molt feliç ser a d'altres països i desconnectar". Pel que fa a la qüestió que viu el poble català, l'actor ha defugit de manera elegant la resposta directa: "no vull parlar d'una cosa amb la qual no estic familiaritzat, i no m'agradaria crear cap malentès", ha reblat.