L'assaig "I tot això com es paga? Cent claus per entendre la Hisenda catalana", dels periodistes de NacióDigital Ferran Casas i Roger Tugas, explica com s'edificarà el sistema tributari català | L'executiu preveu no modificar les grans figures impositives el primer any per facilitar el trànsit d'un model autonòmic a un de sobirà | El governador del Banc Central de Catalunya s'escollirà a través d'una convocatòria oberta, per despolititzar la institució