El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha viatjat al Líban aquest cap de setmana per visitar dos dels projectes de cooperació que el Govern impulsa a la zona a través de diverses ONG, les Nacions Unides i les autoritats libaneses. Aquesta és la segona vegada que Romeva viatja al país des que va assumir el càrrec: el 2016 ja va encapçalar una delegació catalana per estudiar com fer front a la crisi dels refugiats al Mediterrani. Llavors es va acordar que la Generalitat posaria en marxa 17 projectes de cooperació al Líban i als països del seu entorn, que acullen milers de refugiats.Romeva ha visitat aquest matí el camp de refugiats i el Centre de Salut del municipi d’Halba, la capital de la regió d’Akkar. En aquesta zona fronterera amb Síria el 35% de la població és refugiada. El Govern hi du a terme un projecte que facilita material sanitari i l’accés als serveis mèdics especialitzats a les persones refugiades. El conseller també ha visitat l’assentament on viuen les persones que han sol·licitat asil al mateix municipi i s'ha reunit amb el governador i els diputats de la regió d’Akkar, l’alcalde d’Halba i el president de la unió de municipis de la regió.El conseller ha assegurat que amb les actuacions que la cooperació catalana impulsa al Líban, "Catalunya referma el seu compromís amb les persones refugiades". "Volem col·laborar a construir una resposta necessària en la crisi de la Mediterrània", ha apuntat Romeva, que creu que "la societat catalana ho demana". El conseller ha recordat que "l’arribada de persones refugiades té un impacte especialment fort en el món local pel que fa a la gestió dels bàsics serveis" i per això ha remarcat que els projectes del Govern a la zona pretenen "reforçar aquests serveis per a tota la població".A la tarda el conseller s’ha reunit amb l’alcalde de Tripoli i ha visitat la planta de residus a la Unió de Municipis d’Al Fayhaa, una obra desenvolupada a través de les actuacions de la cooperació catalana previstes en el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i el Ministeri d’Afers Socials del Líban (MOAS). Al Fayhaa és la zona libanesa que ha rebut més persones refugiades provinents de Síria a través dels corredors d’Homs i Alep des que va esclatar la guerra civil en aquest país.Demà dilluns el cap d’Exteriors es reunirà amb representants de diverses agències de les Nacions Unides, la representant de la Unió Europea al Líban i amb el Ministeri d’Afers Socials del govern libanès per analitzar noves vies d’actuació conjunta amb la Generalitat. Des d'Exteriors, subratllen que l'objectiu final del viatge oficial és "donar continuïtat, manteniment i aprofundiment a les actuacions de cooperació en origen per fer front a la crisi a la Mediterrània". En aquest sentit, a banda del Líban, el Govern ha posat en marxa projectes a Jordània, Síria, Iraq i Grècia per garantir vies segures per a les persones que fugen de la guerra.

