El programa «All you need is love...o no» | Telecinco

| 8 comentaris Toni Vall

01/01/1970

«Els pentinats, els vestits, els diàlegs, les preguntes, les situacions creades... tot resulta patètic a 'All you need is Love...o no', un programa d'ínfim nivell intel·lectual, que perpetua rols de parella tan nefastos com la dependència i la gelosia»