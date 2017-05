La majoria pensa que a Catalunya li aniria millor amb la independència. Els altres també ho tenen clar, pero no ho diuen tant clar perquè saben que per Europa seria un merder, per una part seria un desastre quedar-se Espanya sense Catalunya i per l' altra no podrien "ofendre" el seu amiguet Espanya deixant-nos entrar a una velocitat exprés que es el que li convindria a Europa, per això volen que callem i que tot continuï igual, es el mes fàcil per Europa.

El percentatge referent a la corrupciò es incomprensible, això demostra com de bé treballa la diplomàcia corrupte d' Espanya.