La seu central de Telefónica a Madrid. Foto: Europa Press

L' atac informàtic de divendres passat ha afectat almenys a 200.000 persones de 150 països de tot el planeta, segons l'últim recompte elaborat per l'agència policial de la UE, l'Europol. Els investigadors adverteixen, tanmateix, que la xifra podria seguir augmentant aquest dilluns, quan es reprenguin les activitats laborals en moltes empreses.El director de l'Europol, Rob Wainwright, ha explicat aquest diumenge en declaracions a la cadena britànica ITV que la particularitat d'aquest atac és que el programari per demanar el rescat (conegut com a ransomware, en llenguatge especialitzat) va ser utilitzat en combinació amb una "funcionalitat de cuc" perquè la infecció s'estengués automàticament."L'abast global no té precedents. L'últim recompte és de més de 200.000 víctimes en almenys 150 països i aquestes víctimes són en molts casos empreses, algunes d'elles grans corporacions", ha explicat. "En aquest moment afrontem una escalada de l'amenaça. Les xifres creixen. Estic preocupat per que les xifres puguin seguir augmentant quan es torni al treball i encenguin les seves màquines en el matí del dilluns", ha alertat Wainwright.L'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) també ha explicat aquest matí que s'han confirmat prop de 600 infeccions pel virus WannaCrypt a l'Estat, una desena de les quals haurien afectat a empreses estratègiques espanyoles del sector energètic. Això situa Espanya en el lloc 18 en el rànquing per països infectats.El Centre de Resposta a Incidents de Seguretat i Indústria (Certsi) treballa amb les entitats afectades, especialment amb Telefónica, per minimitzar i fitar l'abast de l'atac en altres empreses i organismes.Gràcies a aquest treball han pogut confirmar que existeixen dues variants, que han renombrat com WannaCrypt.A i WannaCrypt.B. WannaCrypt.A s'ha propagat en 100.000 equips de 166 països mentre que encara no es tenen dades disponibles de WannaCrypt.B, més enllà que aquesta és la variant que ha afectat a Telefónica.Aquest virus informàtic infecta un equip i es propaga a tots els equips d'una mateixa xarxa aprofitant una sèrie de vulnerabilitats en sistemes operatius Windows de Microsoft. Ja es disposen d'actualitzacions de seguretat per cobrir tots els sistemes operatius, tant els que actualment tenen suport oficial com, de manera excepcional, versions obsoletes com a Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 8.

