Miquel Iceta, aquest matí, en la visita que ha fet a les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat. Foto: ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest diumenge la "neutralitat" del seu partit en les primàries del PSOE . Per aquest motiu, el líder dels socialistes catalanes no ha volgut revelar quin dels tres candidats votarà. "Com a militant socialista el proper diumenge votaré de forma individual i secreta", ha assegurat Iceta en una visita a les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat, des d'on també ha subratllat que intentarà "encertar la persona que està en la millor posició per guiar el partit en la propera etapa".El primer secretari del PSC ha contestat així a la candidata a la secretaria general del PSOE i presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, que en una entrevista a El Periódico ha dit que s'ha de preguntar a Iceta i al PSC si són "neutrals" en el procés de primàries de l'organització. La candidata andalusa considera que és "inevitable i lògic que cadascú tingui les seves preferències".Per no afegir més llenya al foc, Iceta també ha assegurat des de Sant Feliu de Llobregat que estan "molt agraïts" a tots els candidats per haver decidit venir regularment a Catalunya i considera que estan fent actes "molt vibrants i amb molt contingut". D'altra banda, el líder del PSC ha expressat que, un cop elegit el primer secretari del PSOE, confia que el partit sigui capaç d'estar unit "al voltant d'un únic projecte".

