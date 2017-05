Xavier García Albiol en la presentació de l'última campanya del PP català. Foto: Europa Press

El PP català es bolcarà aquestes setmanes en un intens procés de renovació interna per agafar impuls i estar preparat davant unes hipotètiques eleccions al Parlament a la primavera. Entre els objectius de la formació dirigida per Xavier García Albiol hi figura recuperar molts dels vots que al setembre de 2015 se'n van anar a Ciutadans, que ha desbancat els populars com a referència de l'unionisme a Catalunya.El PP ha obert fins a juny un procés congressual per actualitzar les seves estructures territorials a tota Espanya. En el cas de Catalunya, comportarà canvis rellevants en les direccions provincials: Barcelona, Lleida i Girona triaran nou president. En principi només està previst que repeteixi com a líder territorial Alejandro Fernández, president del PP de Tarragona i portaveu del partit al Parlament.Aquest procés de remodelació també arribarà a molts municipis. Fonts del PP assenyalen que el que busquen és "obrir" i "aixecar" el partit a Catalunya, que està "a la UCI" després de la patacada que va patir en els últims comicis, en els quals va passar de 19 a 11 escons i es va deixar pel camí més de 150.000 vots.En les files del PP aspiren a aconseguir almenys 14 diputats en unes hipotètiques noves eleccions. Els populars volen recuperar bona part dels vots que es van decantar pel partit d'Albert Rivera el 27 de setembre de 2015. Amb Inés Arrimadas com a cap de cartell, Cs va pujar de manera de 9 a 25 diputats.L'objectiu de l'equip de García Albiol és tenir greixat el partit i la maquinària electoral davant un avançament electoral que consideren "previsible". Si no hi ha referèndum al setembre, una situació que al PP ja donen per feta, el calendari que manegen els populars situa a la primavera -entre maig i juny de 2018- una nova cita amb les urnes.Amb la corrupció assotant a l'antiga Convergència aquestes setmanes, els populars creuen que Carles Puigdemont deixarà passar uns mesos perquè el seu partit pugui agafar aire en uns comicis en els quals Esquerra parteix com amb avantatge.Amb noves cares als territoris, el PP vol emprar-se a fons a partir de l'estiu per fer una campanya al carrer, explicant directament als ciutadans les seves propostes i les seves tesis, a l'extrem oposat als plantejaments independentistes.Aquesta mobilització al carrer ja ha tingut una primera etapa amb la seva campanya La Catalunya valenta, que el PP català va llançar aquest mes de maig. En el marc d'aquesta iniciativa, el partit ha programat un centenar d'esdeveniments a tot el país per "alertar de les amenaces" que pateixen els ciutadans que s'oposen a la independència.Cada cap de setmana, el PP català organitza una dotzena d'actes el dissabte i una altra dotzena el diumenge, instal·lant carpes en els municipis i repartint fullets -amb lemes com Som la veu dels que no es resignen davant el separatisme- i díptics amb arguments legals, econòmics i emocionals a favor de la unitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)