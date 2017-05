Pernando Barrena, membre de Sortu, serà a Granollers. Foto: Europa Press

El responsable de Relacions Polítiques de Sortu, Pernando Barrena, ha ofert a Catalunya el suport "total" de l'esquerra abertzale en el moment de la desconnexió. En declaracions a l'ACN, el dirigent independentista ha assegurat que el sobiranisme basc està "a disposició de qualsevol esquema de solidaritat que es pugui posar en marxa" per estar al costat de l'independentisme català i ajudar a garantir-ne "el bon desenvolupament".D'altra banda, Barrena ha opinat que l' acord entre els governs espanyol i basc sobre el finançament d'Euskadi, l'anomenat "cupo", és una "punyalada a l'esquena" del Partit Nacionalista Basc (PNB) al procés català.Barrena, un dels màxims dirigents de l'esquerra abertzale, ha insistit que l'independentisme basc estarà "sempre a disposició" dels "aliats catalans", des de la perspectiva de ser un "agent extern". Preguntat sobre la reacció a Euskadi quan a Catalunya arribi l'anomenat xoc de trens contra l'Estat, Barrena ha sentenciat que "ens correspon actuar en conseqüència i estar a l'alçada de les circumstàncies". Així mateix, ha reiterat que Sortu estarà on considerin que poden "aportar més en positiu", i ha remarcat que "es podrà comptar" amb l'esquerra abertzale per qualsevol iniciativa que afavoreixi el procés català.Pel que fa la negativa de l'Estat a negociar un referèndum pactat, Barrena ha opinat que si la consulta finalment es fa de manera unilateral "serà per vergonya de l'Estat". El responsable de Relacions Polítiques de Sortu creu que tenint en compte l'actitud del PP res no fa pensar que, de cop i volta, "actuï amb altura de mires" i possibiliti l'acord. És per això que Barrena considera que si res no canvia, la posició de Madrid serà "nefasta" per al PP "i per a la poca autoritat política que encara li pugui quedar a Espanya a Catalunya".D'altra banda, Barrena ha mostrat la seva solidaritat amb la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, i els membres de la Mesa investigats per haver permès el debat sobre una resolució pel referèndum unilateral, i que al llarg d'aquesta setmana han declarat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -Joan Josep Nuet ho farà el 23 de maig-. Preguntat per la judicialització del procés, el dirigent abertzale ha argumentat que té la impressió que l'Estat està "intentant rebaixar" el perfil d'aquest procediment judicial, "tant en les formes com en els terminis".Segons Barrena, a Madrid s'han adonat de les conseqüències que podria tenir una condemna contra Forcadell, fet que suposaria "un detonant important" per a l'independentisme. Finalment, el membre de Sortu ha comentat que, en un escenari de xoc de legitimitats, "qualsevol demòcrata ha d'apostar per la legalitat catalana".Barrena ha advertit que la negociació pel "cupo" basc és una "punyalada a l'esquena" del PNB al procés català, ja que l'entesa permet que el PP pugui dir que sí que està disposat a arribar a acords i que, per tant, "el problema no és la seva postura sinó la dels catalans". En opinió de Barrena, això és "totalment fals", ja que l'entesa entre els governs espanyol i basc arriba "per una transacció econòmica pura i dura de venda i de principis per recuperar deutes de l'Estat amb Euskadi".És per això que Barrena considera que amb la direcció del PNB actual "no es pot comptar per a cap dinàmica sobiranista". En aquest sentit, el dirigent abertzale ha conclòs que l'acord pel 'cupo' basc "eleva a la categoria de la impossibilitat" que amb el PNB no es poden defensar els drets nacionals d'Euskadi, ja que l'objectiu del partit és "mantenir quotes de poder autonòmic a canvi de ser crossa del PP i de Madrid".Els executius espanyol i basc van tancar un acord a principis de maig sobre el finançament d'Euskadi, formalitzat el mateix dia que es va iniciar el debat al Congrés de les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos generals de l'Estat per al 2017. Així es van desbloquejar les negociacions de 10 anys de desacords entre les dues administracions, i Mariano Rajoy s'assegurava el suport dels cinc diputats del PNB als seus comptes.

