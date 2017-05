El 14 de maig de 1998, ara fa ja gairebé dues dècades, La Veu es va apagar. Frank Sinatra, considerat per molts el millor cantant popular de la història, va morir als 82 anys. Va deixar un llegat compost per més de 1.300 cançons enregistrades, una multitud d'aparicions en sèries i llargmetratges i, sobretot, autèntics himnes transgeneracionals, com My way o New York.Sinatra no només va ser un artista tremendament popular i un autèntic seductor. Va ser, sobretot, un veritable pioner. Ell es va convertir en el primer cantant a fer un ús conscient dels mitjans d'ampliació del so per situar la seva veu per sobre de les orquestres i acostar-la a l'audiència. El públic sentia la seva veu molt propera i d'aquí va venir el seu sobrenom de La Veu, que posava de manifest la capacitat de Sinatra a l'hora de seduir els espectadors amb un registre gairebé íntim.Sinatra va ser un artista molt popular durant tota la seva carrera, però els anys més prolífics a nivell musical es van situar entre la dècada dels 40 i els 50. També llavors es va fer imprescindible en la creixent indústria del cinema i la televisió, una plataforma que sempre li reservaria un lloc tot i la seva manca de disciplina i el cas omís que feia de les ordres dels directors. L'any 1953 va guanyar un Oscar al millor actor secundari pel seu paper a D'aquí a l'eternitat

