Breaking; Pres. Ghani,"Abdul Haseeb the leader of Daesh in Afghanistan has been killed". — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) 7 de maig de 2017

El govern afganès ha anunciat aquest diumenge la mort del líder d'Estat Islàmic a l'Afganistan, identificat com Abdul Hasib, segons ha informat Sediq Sediqqi, portaveu de la Presidència afganesa en el seu compte oficial de Twitter."Forces especials de l'Afganistan han matat el cap d'Estat Islàmic-Khorasan en una batuda a l'est de l'Afganistan. Estava darrere de l'atac contra l'hospital militar de Kabul", ha assegurat el portaveu.Sediqqi ha destacat que les forces afganeses i els militars de l'OTAN i dels Estats Units "estan compromesos per eliminar Estat Islàmic i altres grups terroristes a l'Afganistan".

