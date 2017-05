No hi ha hagut sorpreses. Emmanuel Macron serà el nou president de la República francesa. L'exministre d'Economia del govern socialista de François Hollande i avui candidat independent s'ha imposat a la segona ronda de les eleccions presidencials franceses a l'altre candidata, la líder del Front Nacional, Marine Le Pen.Segons els primers resultats donats pel Ministeri de l'Interior a les 8 del vespre (alguns col·legis han tancat a les 7), Macron ha aconseguit el 65,1% dels vots, mentre que Le Pen s'ha quedat amb un 34.9%. El vot nul i en blanc hauria arribat al 12%. L'abstenció ha estat molt alta i s'ha enfilat fins al 25,3%, la xifra més alta des del 1969.Macron serà, així, el nou inquilí de l’Elisi, en substitució del socialista François Hollande, de qui va ser ministre d’Economia. El candidat d’En Marxa, que va deixar el partit socialista per iniciar el seu propi projecte polític independent, ha guanyat amb un discurs a favor de la Unió Europea i l’euro i ha aconseguit frenar l’ascens de l’extrema dreta del Front Nacional, que amb el seu discurs anti-immigració, aposta per la sortida de França de la UE i la reintroducció de fronteres.Macron ha agraït als francesos la seva confiança i ha dit que mirarà d'estar a "l'alçada" de les expectatives.Le Pen ja ha felicitat públicament a Macron i li ha desitjat sort en la seva presidència. La candidat del Front Nacional ha reconegut la seva derrota i ha avançat que el seu partit ha de patir una "transformació profunda" de cara a properes fites electorals per tal de poder complir les expectatives dels francesos.La jornada electoral ha estat força tranquil·la i només s'ha vist alterada per una alerta de seguretat que ha obligat a desallotjar els periodistes a la sala de premsa de Macron al Louvre, a París. Al final, ha estat una falsa alarma i els periodistes han pogut tornar al seu lloc de treball.Macron i Le Pen han exercit el seu vot al matí, als volts de les 11, en les seves respectives poblacions.