La policia francesa ha obligat els periodistes i els vianants a evacuar el pavelló de premsa de l'explanada del Louvre a París per una alerta de “seguretat”. En aquest indret, el candidat Emmanuel Macron té previst seguir els resultats de la segona ronda de les eleccions presidencials franceses, on surt com a favorit vers Marine Le Pen.La policia ha establert un perímetre de seguretat a tota la zona. De moment, no se'n saben més detalls.