Fins a cinc sondejos a peu d'urna de la premsa belga donen vencedor a Macron amb entre el 62 i el 66% dels vots.

Election #Presidentielle2017 65,30 %: taux de participation à 17h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (71,96 % en 2012 et 75,11 % en 2007) pic.twitter.com/5bx7JqyVZ6 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 de maig de 2017

Els dos candidats han exercit el seu vot als volts de les 11 del matí. Fins aquest migdia, normalitat als col·legis electorals, sene cap incidència destacable.Aquest diumenge, 47 milions de francesos estan convocats a les urnes per elegir el seu president entre dos candidats, Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Tots dos van quedar finalistes en la primera volta celebrada el 23 d'abril. Macron, exministre d'Economia del govern socialista de François Hollande i avui candidat independent, va obtenir el 24,01% dels vot. La líder del Front Nacional es va emportar el 21,3%.Van quedar descartats nou candidats més, però els principals foren el conservador François Fillon (20,01%), que era el cartell electoral d'Els Republicans, el líder de França Insubmisa, d'esquerra radical, Jean-Luc Mélenchon (19,58%), i el socialista Benoît Hamon (6,36%). Serà el primer cop que cap candidat dels principals partits francesos és present a la segona volta

Hi ha un total de 69.245 meses de votació. Es vota entre les vuit hores i les set del vespre en la major part del país, però en algunes grans ciutats els col·legis tanquen a les 20 hores. És per això que no es donaran resultats abans de les vuit del vespre. En alguns territoris d'ultramar (Guadalupe, Martinica), es va començar a votar dissabte.L'elecció posa fi a una campanya electoral caracteritzada per les sorpreses, els girs de tendència en diverses ocasions i la crispació. Prèviament, després de les eleccions primàries al Partit Socialista i a Els Republicans, van quedar desbancats candidats que eren vistos com a opcions viables fa només uns mesos, com els conservadors Alain Juppé (gran favorit fins al gener) i Nicolas Sarkozy, o el socialista Manuel Valls.

