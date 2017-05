​El ple del Congrés votarà dimarts que ve una proposició no de llei (PNL) del PSOE que insta el govern espanyol a ampliar la coneguda com a llei de memòria històrica, que complirà deu anys al desembre, per a, entre altres coses, estudiar la nul·litat les condemnes polítiques dels tribunals franquistes i exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.La iniciativa ja es va aprovar el passat 8 de març a la Comissió Constitucional amb el suport d'Units Podem, Ciutadans, ERC, PNB i Bildu, mentre que el PP va votar en contra, al·legant que la llei ja es compleix, i el seu soci navarrès, UPN, es va abstenir.En concret, el text emplaça el govern espanyol al compliment efectiu de la llei de memòria i a posar en pràctica les recomanacions del grup d'experts que, el 2011, va plantejar treure del Valle de los Caídos les restes de Franco per poder "resignificar" aquest espai.La proposta dels socialistes es tornarà a debatre dos mesos després que la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem desestimés el recurs presentat per l'exjutge Baltasar Garzón contra una sol·licitud denegada pel govern espanyol en què demanava traslladar els cossos de Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a un altre lloc.El text reclama que aquest temple deixi de ser un lloc de "memòria franquista i nacional catòlica" i es converteixi en un espai per a la cultura de la reconciliació i la memòria col·lectiva democràtica, que serveixi per dignificar i reconèixer a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.En aquesta línia, advoca també, seguint el criteri dels experts, per exhumar el cadàver José Antonio Primo de Rivera fundador de Falange encara que, si s'escau, n'hi hauria prou amb treure'l de l'altar major de la basílica i traslladar-lo a un lloc "no preeminent" del temple situat al costat de l'Escorial.Una altra de les propostes és excloure tota mena de subvenció o ajuda pública a qualsevol organització o entitat que enalteixi o defensi a Franco, la seva dictadura, el nazisme, la xenofòbia o qualsevol expressió vexatòria per a les víctimes.El PSOE també demana la creació d'una Comissió de la Veritat, com ha recomanat Nacions Unides per determinar la veritat sobre les violacions dels drets humans durant la Guerra Civil i la dictadura, sobretot les desaparicions forçades.La iniciativa demana, així mateix, que s'estudiï la nul·litat de les condemnes dictades pels tribunals penals franquistes contra els quals van defensar la legalitat republicana, que s'estableixi l'11 de novembre, Dia Europeu de les Víctimes del Feixisme, com a dia de record i homenatge a les del franquisme, i que s'inclogui la memòria històrica en els continguts educatius.A més de reivindicar que es reprenguin les polítiques públiques en aquesta matèria amb el seu corresponent dotació econòmica, el text insta a impulsar les actuacions necessàries per localitzar i exhumar fosses comunes, com la creació de bancs d'ADN, i retirar símbols i monuments franquistes.

