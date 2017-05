Els referents ideològics de la campanya del Partit Demòcrata (PDECat) pel "sí" al referèndum són l'expresident dels Estats Units John F. Kennedy i el pacifista, polític i pensador indi Mahatma Gandhi. La directora de la campanya, Montserrat Candini, ha explicat en una entrevista a l'ACN que el PDECat s'inspirarà en aquests dos personatges en els actes del partit durant els mesos previs al referèndum. A més, ha deixat clar que els exconvergents posaran la mirada en els indecisos com a objectiu principal.

Montserrat Candini, durant l'entrevista Foto: ACN

D'altra banda, Candini s'ha mostrat "convençuda" que hi haurà actes conjunts amb totes les formacions independentistes, inclosos ERC i la CUP, a més de comptar amb les entitats sobiranistes.La també alcaldessa de Calella (el Maresme) encapçala el comitè de campanya del PDECat, format per 12 persones i que compta amb el quart secretari de la mesa, Lluís Maria Corominas (coordinador d'electes), i la diputada de JxSí i exconsellera Irene Rigau (responsable d'entitats i associacions).En l'entrevista, i sobre els referents ideològics de la campanya que portarà per nom "Sí al millor país", Candini ha citat una frase de cadascun dels dos personatges. Del 35è president nord-americà n'ha destacat: "La llibertat política és la condició prèvia al desenvolupament econòmic i al canvi social". I del pacifista indi: "El veritable demòcrata és aquell que, amb mitjans exclusivament no violents, defensa la seva llibertat i, per tant, la de la seva pàtria. I, en última instància, la del gènere humà", unes paraules que ha relacionat amb les manifestacions de les últimes cinc Diades organitzades per l'ANC. "Com a directora de la campanya m'inspiren de manera clara", ha valorat.Candini ha insistit que els actes del PDECat per demanar el "sí" en el referèndum sobre la independència barrejaran els arguments ideològics i també els sentimentals. A més, ha afirmat que la intenció és arribar "a cada racó del país", i que l'eix principal es basa a convèncer els indecisos. Així, la campanya se centrarà a apel·lar aquells ciutadans que tenen un "sentiment de catalanitat", que veuen que Catalunya és "el seu país", però que per qüestions econòmiques o bé per la "política de la por" tenen una certa "inquietud interna". D'aquesta manera, la directora de la campanya aposta per "treballar molt i molt" per convèncer aquest sector de la població.La diputada de JxSí al Parlament ha destacat que hi haurà una "visualització claríssima" d'aquells membres del PDECat que estan condemnats o que estan investigats per casos relacionats amb el 9-N o el referèndum. "Tenim els quatre condemnats i dos imputats com Lluís Maria Corominas i Ramona Barrufet. En cap moment no han dubtat i nosaltres no hem rebaixat els plantejaments de cap manera. Som aquí, seguirem aquí i lluitarem fins al final", ha justificat. A més, Candini ha ofert a la resta de partits independentistes la possibilitat d'organitzar actes conjunts durant la campanya pel 'sí' al referèndum. De fet, la directora del programa d'actes del PDECat s'ha mostrat "convençuda" que n'hi haurà. "Hem començat amb ritmes diferents però tenim un mateix objectiu, que és anar a totes", ha apuntat.En aquesta línia, Candini s'ha mostrat confiada que ERC també aposta per compartir escenari en alguns actes, així com amb les entitats sobiranistes. Preguntada sobre la possibilitat d'incloure-hi la CUP, la directora de campanya del PDECat també ha estat contundent: "Sí, perfectament, no hi ha cap mena de problema". L'alcaldessa de Calella ha explicat que ja ha mantingut converses amb el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, on s'han emplaçat a "parlar amb profunditat" per quadrar actes conjunts. "Farem tot el que sigui per remar junts", ha sentenciat Candini, que alhora ha reivindicat les accions de cada formació també per separat.La directora dels actes del PDECat pel "sí" al referèndum ha avançat alguns detalls dels actes de la campanya, que acabarà el dia anterior a la data que se celebri la consulta. L'alcalde de Maials (Segrià), David Masot, està preparant la sintonia musical de la campanya, aprofitant que és el cantant del grup de rock Tremendos. El partit espera aportar "frescor" amb aquest fil musical. El PDECat també aposta per un photocall "vistós i simpàtic" que servirà perquè la gent s'hi faci fotografies. En aquest cas, la imatge és un "sí" gegant, on el punt de la "'i" és el logotip del Partit Demòcrata, i la persona que s'hi fotografia forma el pal d'aquesta lletra.Durant la campanya també s'incidirà en els anomenats speakers corner. Una persona de renom del municipi on es faci l'acte, que no cal que sigui de cap partit, exposarà raons per votar "sí" al referèndum. Candini també preveu organitzar gremis de diversos comerços perquè aportin "una pluja fina d'arguments" que serveixin per explicar com vol el PDECat que sigui la Catalunya del futur.Preguntada sobre si creu que l'Estat pot posar-la al punt de mira com a directora de la campanya del PDECat, Candini ha assegurat que, en els darrers dies, ha percebut que "alguna cosa passava". Sense entrar en més detalls ha conclòs que, tot i això, "la fortalesa, la fermesa i la convicció són les mateixes".

