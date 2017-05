Dos homes entren a una botiga d'animals de Sant Pere de Ribes i furten un lloro Psittacus valorat en més de 1.000 euros. Els hem detingut pic.twitter.com/awFA8YuGg1 — Mossos (@mossos) 5 de maig de 2017

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat dos homes per haver robat un lloro de la raça Psittacus, valorat en més de mil euros, en una botiga d'animals de Sant Pere de Ribes (Garraf). Els dos detinguts, de 25 i 41 anys, veïns d’Olivella i de nacionalitat espanyola, acumulen onze antecedents per delictes similars. Els fets van tenir lloc el passat 26 d’abril quan un dels lladres va distreure un dels treballadors de la botiga mentre l’altre va obrir la gàbia i va sostreure el lloro.Amb la informació i les imatges aportades pels denunciats els investigadors van poder determinar que un dels dos autors del furt era client habitual de la botiga i, poc després, quan el van relacionar amb el segon lladre, van recuperar el lloro sostret, que ha estat finalment retornat als seus legítims propietaris.Els detinguts, que acumulen onze antecedents per fets similars, resten a l’espera de ser citats en seu judicial pels càrrecs pels quals han estat investigats.

