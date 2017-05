Un membre de Boko Haram amb unes nenes nigerianes Foto: Reuters

L'Exèrcit de Nigèria ha confirmat l'alliberament de 82 de les 220 nenes que van ser segrestades el 2014 a la localitat nigeriana de Chibok pel grup terrorista Boko Haram i ha anunciat que aquestes han estat posades en llibertat després de l'alliberament de dos milicians que es trobaven sota custòdia dels Serveis d'Intel·ligència de Nigèria.La Creu Roja, amb la col·laboració de l'exèrcit, ha traslladat als detinguts a la localitat de Banki, a l'estat de Borno, on han estat recollits per diversos membres de Boko Haram. En aquest moment, les nenes han estat entregades als militars nigerians als afores de la ciutat."No estàvem segurs de per què hi havia helicòpters a la zona, però després vam veure dos homes emmanillats en un cotxe de l'exèrcit i també a les nenes escortades per un comboi", ha assenyalat un resident de la localitat.Des de l'exèrcit s'ha indicat que el Govern de Nigèria també ha posat en mans dels terroristes una important quantitat de diners a canvi de l'alliberament de les 82 nenes.Les nenes alliberades es troben ara a la ciutat de Banki, a l'estat de Borno, i seran traslladades aquest diumenge al matí a la capital de la regió, Maiduguri, i no a Abuja, com es creia en un primer moment. "Les nenes es troben ara sota la protecció de l'Exèrcit i demà seran traslladades a la capital de l'estat de Borno", ha informat un portaveu de les Forces Armades durant una roda de premsa.

