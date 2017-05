Sent del PP, s'entén que prefereixis un club on l'única opinió que compta és la d'un Xinès a qui ningú no ha votat i no un club democratic. https://t.co/DlCXKU4mwf — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 6 de maig de 2017

Muy orgulloso de ser socio de un club que se dedica exclusivamente al deporte y respeta la pluralidad ideológica de sus socios @RCDEspanyol pic.twitter.com/4rwTjXgBhq — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 6 de maig de 2017

El Barça s'ha mullat a favor del referèndum. Aquest dissabte, poc abans del partit que ha jugat amb el Vila-real Al president del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, no li ha fet massa gràcia i ha fet un tuit comparant la posició del Barça amb la de l'Espanyol, un club del qual és soci. En concret, ha dit, en castellà: "Muy orgulloso de ser socio de un club que se dedica exclusivamente al deporte y respeta la pluralidad ideológica de sus socios @RCDEspanyol"La piulada ha tingut la seva rèplica de la mà de Xavier Sala-i-Martin, carregada d'ironia. L'economista ha dit al seu Twitter: "Sent del PP, s'entén que prefereixis un club on l'única opinió que compta és la d'un Xinès a qui ningú no ha votat i no un club democràtic".

