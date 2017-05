José Manuel Gutiérrez, director de nous formats de NacióDigital, presentant Screeple a les V Jornadas de Periodismo de Datos

Equips de treball de "La España Vacía" al Medialab Prado



Les V Jornades de Periodisme de Dades , celebrades al Medialab Prado de Madrid, han comptat amb l'assistència de més d'un centenar de professionals dedicats al periodisme, la programació, el disseny i els sistemes d'informació geogràfica, entre altres.Del 3 al 6 de maig, el programa ha combinat sessions pràctiques amb debats al voltant de la utilització de les dades per a la informació periodística, però també tallers de programació amb diferents eines i recursos.El director de nous formats de José Manuel Gutiérrez , va impartir un taller de dues hores, divendres 5 de maig. La primera part la va dedicar a explicar en què consistia Screple.com , l'eina de visualització de dades dissenyada per l'equip tecnològic d'aquest mitjà, i que forma part de la convocatòria de l'any passat de la Digital News Initiative de Google va competir amb més de 800 projectes de mitjans europeus i va ser l'únic català, en la seva categoria, que aconseguia el finançament.L'eina Screple estarà finalitzada a finals del 2017, i serà una eina integrada en el gestor de continguts del mitjà, que facilitarà als periodistes el disseny de gràfics de dades i mapes de municipis i barris de Catalunya, per complementar les notícies. El resultat serà un format responsive pensat pels mòbils i de codi obert perquè pugui ser adaptat a altres projectes comunicatius.Després de l'explicació de José Manuel Gutiérrez, els assistents es van mostrar interessats en conèixer més detalls de com serà la futura eina.En la segona part del taller, el director de nous formats deva explicar com fer autoedició web responsive amb Bootstrap . Al llarg de la sessió va mostrar diferents maneres de fer interactiu el contingut web.Per la seva banda, la directora de NacióDigital, Karma Peiró, ha participat en els grups de treball de "La España Vacía" , com a mentora experta. El "V Taller de Producció de Periodisme de Dades" dedicat a l'anàlisi de les zones de l'estat més despoblades, compta amb deu projectes.Al llarg de tres mesos, els diferents grups treballen amb l'ajuda d'experts locals (o mentors) i vol explorar una gran part del territori espanyol que té una densitat de població per sota dels nou habitants per quilòmetre quadrat.Els equips van començar a definir els projectes i a cercar dades el passat mes d'abril. Aquest mes de maig, han continuat amb l'anàlisi i la visualització de mapes i gràfiques. I el pròxim mes de juny es tancaran amb la història periodística resultant.La temàtica del Taller de Producció de Periodisme de Dades sorgeix de la publicació del llibre de Sergio Molino , del mateix nom. En ell s'explica que un 13% del territori espanyol és "un desert demogràfic". Escassegen els serveis i la població envelleix.

