El centre de Vic ha estat escenari aquest dissabte a la tarda d'un acte de protesta contra l'explotació laboral de les anomenades "falses cooperatives" en el sector carni. Tot i que des del març hi ha una nova llei de cooperatives que vol vetllar pels drets dels treballadors, diversos sectors denuncien que els grups empresarials obliguen a la plantilla a afiliar-se en cooperativa perquè després, en qualitat de "socis cooperativistes", hagin de fer més hores amb menys retribució econòmica."No arribem a cobrar ni 800 euros i després diuen que som socis", ha denunciat Esmeralda Barrios, que treballa en una d'aquestes empreses. Convocada per la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) i Càrnies en lluita d'Osona, primer s'ha fet una concentració a la plaça dels Sants Màrtirs de Vic on hi hagut parlaments –amb la lectura del manifest en català, castellà i anglès- i un concert reivindicatiu.Tot seguit, la marxa s'ha traslladat a l'edifici Sucre on s'ha fet una cadena humana i s'ha posat un "pitet reivindicatiu" a l'estàtua de El Porcater, en homenatge al sector ramader d'Osona. L'acció ha aplegat unes 150 persones.

