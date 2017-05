| 27 comentaris Irene Ramentol

La multiplicació de l'oferta audiovisual, la disminució dels recursos i una capacitat limitada per donar resposta als nous hàbits, alguns dels factors que expliquen la caiguda constant d'audiència | El director Vicent Sanchis aposta per una televisió "àgil" que perdi la por a fer canvis en la graella, mentre que els experts consultats per NacióDigital advoquen per un pacte nacional que repensi el model en plena "tempesta perfecta"