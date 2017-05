Centenars de persones es van manifestar aquest divendres al vespre al barri barceloní del Poblenou en una nova protesta contra la massificació turística. En aquest cas, durant la mobilització es van produir incidents puntuals quan un grup reduït dels manifestants va tirar pots de fum i va realitzar pintades a dos hotels del districte. Els Mossos d'Esquadra van retenir i identificar vuit persones –cinc dels quals menors- però no van realitzar cap detenció.Els hotels que van rebre les pintades i els pots de fum –com es pot veure en aquest vídeo del periodista Adrià Calvo de Betevé - van ser el Travelodge Poblenou i Amistat Beach Hostel. Tan el Gremi d'Hotels de la ciutat com el Grup Demòcrata han condemnat els incidents i han reclamat la intervenció de l'equip de govern d'Ada Colau. La plataforma veïnal, per la seva banda, també ha demanat a l'Ajuntament que “es desmarqui de l'acció desproporcionada dels Mossos d'Esquadra una vegada acabada la manifestació” Precisament la marxa, que va aplegar unes 300 persones, va acabar amb l'ocupació simbòlica dels solars on es volen construir dos nous hotels. Es tracta d'uns projectes molt polèmics que han quedat temporalment aturats a causa de l'aparició d'esquerdes en diverses finques properes

