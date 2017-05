Susana Díaz, durant l'acte a Cànoves i Samalús Foto: @100por100PSOE

Susana Díaz surt en desavantatge a Catalunya a les primàries del PSOE. Per intentar la remuntada, aquest dissabte ha organitzat un tour en diverses localitats catalanes amb actes de petit i mitjà format venent el missatge que "tindrà molts més vots que avals". La presidenta andalusa ha fet una defensa de la relació amb els socialistes catalans: “Per mi, el PSC és fonamental. Si al PSOE li va bé, al PSC també. Defensem el mateix”, ha destacat des de Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental.Díaz ha fet aquestes declaracions després de dinar amb 600 persones les típiques migas que cada any organitza l’agrupació local socialista. En el seu discurs, Díaz també ha dit que a Catalunya s’hi sent “com a casa” i que és l’hora del PSOE: “Tenim un projecte per Catalunya i per Espanya. Als socialistes ningú ens enfrontarà, perquè defensem el mateix a tot l'Estat”. En aquest sentit, ha afegit que l’estat espanyol federal “només el podem liderar els socialistes”.Díaz ha fet un discurs contundent per intentar la remuntada a Catalunya. Per això ha reiterat que el projecte socialista “és guanyador” i que vol “tancar la porta de les derrotes electorals, tant a l'Estat com a Catalunya, i canviar-li la vida a la gent”. Díaz també ha fet referències a la tasca feta pels expresidents Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, i ha criticat a Mariano Rajoy “per no tenir projecte ni abans ni després de la crisi”.El discurs de la presidenta andalusa ha estat ple de referències a un dels seus rivals a les primàries socialistes , Pedro Sánchez: “Nosaltres no entrem en subhastes ni diem una cosa si campanya o si no. Jo no parlaré malament d’un altre socialista, perquè no em surt, ni demanaré el suport a un altre per anar contra un tercer”, ha reiterat.Finalment, la candidata ha apel·lat al sentiment de rebel·lia: “Vàrem ser rebels per transformar l'Estat i ho tornarem a ser per aixecar el país”, ha promès.Durant l'acte també han intervingut el líder socialista a Cànoves i Samalús, José Luis López, Antoni Balmón i el primer secretari socialista al Vallès Oriental, Jonatan Martínez. Aquest últim ha posat Cànoves i Samalús com a exemple: "Aquí vàrem guanyar les eleccions municipals per 39 vots, però un pacte contranatura ens va apartar de l'alcaldia. Sabem on volem anar, i no volem embolcar-nos amb la bandera sinó resoldre els problemes de la gent i fer com a Andalusia i lluitar contra l'atur".

